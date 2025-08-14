En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

Debe indemnizar a su exesposa por postergar su carrera durante el matrimonio

  

14/08/2025 | 12:09Redacción Cadena 3

FOTO: Debe indemnizar a su exesposa por postergar su carrera durante el matrimonio.

  1.

    Audio. Debe indemnizar a su exesposa por postergar su carrera durante el matrimonio

    Siempre Juntos

    Episodios

Federico Albarenque Por Federico Albarenque

Un médico deberá indemnizar a su exesposa por postergar su carrera durante el matrimonio. Este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones plantea una situación común en separaciones y divorcios.

La mujer demandó a su expareja, argumentando que durante los años de matrimonio su carrera se vio postergada para priorizar la familia.

El exmarido alegó que ella pudo desarrollar su carrera, mencionando que cursó programas como administradora de consorcios y que tuvo actividad laboral. Sin embargo, la mujer sostuvo que aunque hizo algo, su prioridad siempre fue la familia y debió dejar de lado gran parte su carrera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los testimonios relevantes fue el de las maestras de los colegios de sus hijos, que indicaron que la madre siempre asistía a las reuniones.

Surge una pregunta crucial: ¿cómo manejamos estas situaciones en la vida diaria? A menudo, es la mujer quien se queda en casa, pero también puede suceder al revés. ¿Es necesario firmar un acuerdo para evitar reclamos futuros?

En este caso, ambos apelaron la resolución. La mujer solicitaba un monto más elevado, mientras que el médico sostenía que no debía pagar nada. Finalmente, el tribunal determinó una indemnización de $7 millones, pagaderos en 10 cuotas más intereses, reconociendo las razones de la mujer para justificar su solicitud.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho