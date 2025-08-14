FOTO: Debe indemnizar a su exesposa por postergar su carrera durante el matrimonio.

Por Federico Albarenque

Un médico deberá indemnizar a su exesposa por postergar su carrera durante el matrimonio. Este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones plantea una situación común en separaciones y divorcios.

La mujer demandó a su expareja, argumentando que durante los años de matrimonio su carrera se vio postergada para priorizar la familia.

El exmarido alegó que ella pudo desarrollar su carrera, mencionando que cursó programas como administradora de consorcios y que tuvo actividad laboral. Sin embargo, la mujer sostuvo que aunque hizo algo, su prioridad siempre fue la familia y debió dejar de lado gran parte su carrera.

Uno de los testimonios relevantes fue el de las maestras de los colegios de sus hijos, que indicaron que la madre siempre asistía a las reuniones.

Surge una pregunta crucial: ¿cómo manejamos estas situaciones en la vida diaria? A menudo, es la mujer quien se queda en casa, pero también puede suceder al revés. ¿Es necesario firmar un acuerdo para evitar reclamos futuros?

En este caso, ambos apelaron la resolución. La mujer solicitaba un monto más elevado, mientras que el médico sostenía que no debía pagar nada. Finalmente, el tribunal determinó una indemnización de $7 millones, pagaderos en 10 cuotas más intereses, reconociendo las razones de la mujer para justificar su solicitud.

