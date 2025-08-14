Cómo está el historial de Los Pumas jugando en Córdoba

Este sábado 16 de septiembre, el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el epicentro de un enfrentamiento histórico, cuando los Pumas reciban a Nueva Zelanda en el primer duelo de una serie que promete emociones a flor de piel.

El seleccionado argentino de rugby no juega en la provincia desde 2014 cuando cayeron por 21-19 ante Escocia.

Está será la cuarta visita de los All Blacks a Córdoba, aunque nunca jugaron ante los Pumas en la ciudad, en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior por 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El historial de Los Pumas jugando en Córdoba

En "La Docta" el seleccionado argentino de rugby disputó cinco partidos, perdió tres y ganó dos.

18/08/2003 Los Pumas 49 vs Fiji 30

17/06/2005 Los Pumas 29 vs Italia 30

28/06/2008 Los Pumas 12 vs Italia 13

16/06/2012 Los Pumas 23 vs. Francia 20

20/06/2014 Los Pumas 19 vs. Escocia 21

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/