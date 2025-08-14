En vivo

Deportes

Cómo está el historial de Los Pumas jugando en Córdoba

El equipo argentino de rugby enfrentará a los All-Blacks en el Kempes este sábado. 

14/08/2025 | 20:24Redacción Cadena 3

FOTO: El Kempes espera por Los Pumas.

Este sábado 16 de septiembre, el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el epicentro de un enfrentamiento histórico, cuando los Pumas reciban a Nueva Zelanda en el primer duelo de una serie que promete emociones a flor de piel.

El seleccionado argentino de rugby no juega en la provincia desde 2014 cuando cayeron por 21-19 ante Escocia

Está será la cuarta visita de los All Blacks a Córdoba, aunque nunca jugaron ante los Pumas en la ciudad, en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior por 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9.

El historial de Los Pumas jugando en Córdoba

En "La Docta" el seleccionado argentino de rugby disputó cinco partidos, perdió tres y ganó dos.

18/08/2003 Los Pumas 49 vs Fiji 30

17/06/2005 Los Pumas 29 vs Italia 30

28/06/2008 Los Pumas 12 vs Italia 13

16/06/2012 Los Pumas 23 vs. Francia 20

20/06/2014 Los Pumas 19 vs. Escocia 21

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? El enfrentamiento entre los Pumas y Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes.

¿Quiénes son los equipos que jugarán? Los equipos son los Pumas y los All Blacks.

¿Cuándo se realizará el partido? El partido se realizará el 16 de septiembre.

¿Dónde tendrá lugar el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Por qué es significativo este partido? Es significativo porque es la primera vez que los Pumas juegan en Córdoba desde 2014.

