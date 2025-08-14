Cómo está el historial de Los Pumas jugando en Córdoba
El equipo argentino de rugby enfrentará a los All-Blacks en el Kempes este sábado.
14/08/2025 | 20:24Redacción Cadena 3
FOTO: El Kempes espera por Los Pumas.
Este sábado 16 de septiembre, el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el epicentro de un enfrentamiento histórico, cuando los Pumas reciban a Nueva Zelanda en el primer duelo de una serie que promete emociones a flor de piel.
El seleccionado argentino de rugby no juega en la provincia desde 2014 cuando cayeron por 21-19 ante Escocia.
Está será la cuarta visita de los All Blacks a Córdoba, aunque nunca jugaron ante los Pumas en la ciudad, en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior por 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9.
El historial de Los Pumas jugando en Córdoba
En "La Docta" el seleccionado argentino de rugby disputó cinco partidos, perdió tres y ganó dos.
18/08/2003 Los Pumas 49 vs Fiji 30
17/06/2005 Los Pumas 29 vs Italia 30
28/06/2008 Los Pumas 12 vs Italia 13
16/06/2012 Los Pumas 23 vs. Francia 20
20/06/2014 Los Pumas 19 vs. Escocia 21
