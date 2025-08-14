El historial entre Los Pumas y los All Blacks en el Rugby Championship

La selección argentina de rugby, más conocida como Los Pumas, pondrá primera este sábado en una nueva edición del Rugby Championship cuando se enfrente con Nueva Zelanda, una de las grandes potencias de este deporte.

El historial entre ambas selecciones en el Rugby Championship muestra un clarísimo dominio por parte de Nueva Zelanda, cuya selección es mundialmente conocida como los All Blacks, ya que consiguió la victoria en 20 ocasiones, mientras que Los Pumas se impusieron solo tres veces.

El primer triunfo de Los Pumas ante los All Blacks llegó en 2020, con aquel histórico 25 – 15 en el Bankwest Stadium de la ciudad de Sídney, en Australia. Solo dos semanas después, los neozelandeses se tomaron revancha y aplastaron al conjunto albiceleste por 38 – 0. Aquella temporada el torneo se llamó Tres Naciones debido a la ausencia de Sudáfrica por la pandemia de Covid-19.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La segunda victoria de Los Pumas sobre los All Blacks se dio en 2022, con un apretado 25 – 18 en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch. Al igual que en el 2020, Nueva Zelanda se tomó revancha y aplastó a la Argentina en el siguiente enfrentamiento, con un impactante 53 – 3.

La última vez que Los Pumas le ganaron a los All Blacks fue en la edición 2024 del Rugby Championship, nuevamente en condición de visitante, por 38 – 30. En dicha temporada, los dirigidos por Felipe Contepomi estuvieron a solo un triunfo de hacer historia y quedarse con el título, aunque terminaron perdiendo con Sudáfrica.