Susana Buontempo

Argentina

Susana Buontempo

Rosario

Música

Música

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Supercentenarios, los que superan 110 años de vida: hay sólo dos en el país

El periodista carlospacense, Sergio Tonarelli, contó a Cadena 3 que se dedica a buscar a individuos con esa edad. “Hace unos días, murió una mujer en Córdoba. Quedan otras dos vivas en Buenos Aires”, detalló.

14/08/2025 | 23:20Redacción Cadena 3

FOTO: En el mundo, hay 205 supercentenarios (Foto: Nicolás Tucat/AFP).

Sergio Tonarelli, reconocido periodista de Carlos Paz, se dedica a investigar y validar a personas supercentenarias en Argentina.

Este término se refiere a aquéllos que tienen o superan los 110 años de vida. En el país, actualmente hay dos mujeres supercentenarias y Tonarelli espera confirmar un tercer caso en los próximos días.

Recientemente, falleció en Río Tercero una mujer de 112 años, quien había celebrado su cumpleaños en julio.

En diálogo con Cadena 3, Tonarelli contó este jueves que una de las doscientas supercentenarias que quedan en el país se llama Triscornia, reside en Buenos Aires y está por cumplir 113 años, ocupando el puesto 19 entre las personas más longevas del mundo.

Tonarelli trabaja con la fundación Longevity Quest, que se dedica a investigar y validar la longevidad. Para validar la edad de una persona supercentenaria, se requieren tres documentos: de identidad, un acta de nacimiento y otro que confirme la edad, como un acta de matrimonio o de nacimiento de los hijos.

En el mundo, hay 205 supercentenarios, de los cuales 188 son mujeres y 17 hombres. Esto demuestra que las mujeres tienen una mayor probabilidad de alcanzar esta longevidad. Según datos del Censo 2022, en Argentina hay más de 1.800 centenarios.

Tonarelli también investiga el caso de Eudoro Luis Acosta, un hombre que podría convertirse en el primer supercentenario masculino de Argentina al cumplir 110 años. La búsqueda de personas que lleguen a esta edad se vuelve cada vez más relevante, ya que la longevidad aumenta con el tiempo.

Los supercentenarios han vivido cambios significativos en la historia, desde guerras mundiales hasta avances tecnológicos. Tonarelli destacó la importancia de conocer sus historias y experiencias, ya que ofrecen una perspectiva única sobre la vida y el paso del tiempo.

Para aquellos que conozcan a personas cercanas a cumplir 110 años, Tonarelli invita a contactarlo a través de sus redes sociales o su correo electrónico, con el objetivo de seguir documentando y validando a los supercentenarios en Argentina.

Entrevista de "Turno Noche".

Lectura rápida

¿Quién es Sergio Tonarelli?
Un periodista de Carlos Paz que investiga a personas supercentenarias en Argentina.

¿Qué son las personas supercentenarias?
Aquéllos que tienen o superan los 110 años de vida.

¿Cuántas supercentenarias hay actualmente en Argentina?
Actualmente hay dos mujeres supercentenarias y se espera confirmar un tercer caso.

¿Qué fundación apoya el trabajo de Tonarelli?
La fundación Longevity Quest, que investiga y valida la longevidad.

¿Cuál es la importancia de las historias de los supercentenarios?
Ofrecen una perspectiva única sobre la vida y el paso del tiempo, habiendo vivido cambios significativos en la historia.

