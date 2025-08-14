Supercentenarios, los que superan 110 años de vida: hay sólo dos en el país
El periodista carlospacense, Sergio Tonarelli, contó a Cadena 3 que se dedica a buscar a individuos con esa edad. “Hace unos días, murió una mujer en Córdoba. Quedan otras dos vivas en Buenos Aires”, detalló.
FOTO: En el mundo, hay 205 supercentenarios (Foto: Nicolás Tucat/AFP).
Sergio Tonarelli, reconocido periodista de Carlos Paz, se dedica a investigar y validar a personas supercentenarias en Argentina.
Este término se refiere a aquéllos que tienen o superan los 110 años de vida. En el país, actualmente hay dos mujeres supercentenarias y Tonarelli espera confirmar un tercer caso en los próximos días.
Recientemente, falleció en Río Tercero una mujer de 112 años, quien había celebrado su cumpleaños en julio.
La Mesa de Café. Murió a los 112 años Onorina de Tagliaferro, la mujer más longeva de Córdoba
"Es reconfortante saber que hasta su último día lo vivió bien", dijo en La Mesa de Café Sergio Tagliaferro, su nieto.
En diálogo con Cadena 3, Tonarelli contó este jueves que una de las doscientas supercentenarias que quedan en el país se llama Triscornia, reside en Buenos Aires y está por cumplir 113 años, ocupando el puesto 19 entre las personas más longevas del mundo.
Tonarelli trabaja con la fundación Longevity Quest, que se dedica a investigar y validar la longevidad. Para validar la edad de una persona supercentenaria, se requieren tres documentos: de identidad, un acta de nacimiento y otro que confirme la edad, como un acta de matrimonio o de nacimiento de los hijos.
En el mundo, hay 205 supercentenarios, de los cuales 188 son mujeres y 17 hombres. Esto demuestra que las mujeres tienen una mayor probabilidad de alcanzar esta longevidad. Según datos del Censo 2022, en Argentina hay más de 1.800 centenarios.
Tonarelli también investiga el caso de Eudoro Luis Acosta, un hombre que podría convertirse en el primer supercentenario masculino de Argentina al cumplir 110 años. La búsqueda de personas que lleguen a esta edad se vuelve cada vez más relevante, ya que la longevidad aumenta con el tiempo.
Los supercentenarios han vivido cambios significativos en la historia, desde guerras mundiales hasta avances tecnológicos. Tonarelli destacó la importancia de conocer sus historias y experiencias, ya que ofrecen una perspectiva única sobre la vida y el paso del tiempo.
Para aquellos que conozcan a personas cercanas a cumplir 110 años, Tonarelli invita a contactarlo a través de sus redes sociales o su correo electrónico, con el objetivo de seguir documentando y validando a los supercentenarios en Argentina.
