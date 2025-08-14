En vivo

Deportes

Los All Blacks llegaron a Córdoba para enfrentar a Los Pumas en el Kempes

El seleccionado neozelandés de rugby arribó en la tarde del jueves a la ciudad.  

14/08/2025 | 20:35Redacción Cadena 3

FOTO: Los All Blacks llegaron a Córdoba.

Este sábado, Los Pumas enfrentan a los All-Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 18:10. Será el primer duelo entre ambas selecciones en Córdoba.

El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, los famosos All Blacks, llegaron en la tarde de este jueves a la ciudad de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los neozelandeses estuvieron alrededor de una semana en la ciudad de Buenos Aires, donde visitaron la cancha de Boca, entre otras actividades como ir a tomar café. 

El histórico equipo del deporte mundial se encuentra hospedado en el Hotel Quinto Centenario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo este sábado? El partido entre Los Pumas y los All-Blacks.

¿Quiénes son los equipos que se enfrentan? Los Pumas de Argentina y All-Blacks de Nueva Zelanda.

¿Cuándo se jugará el partido? Este sábado a las 18:10.

¿Dónde se realizará el encuentro? En el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

¿Por qué es significativo este partido? Es el primer duelo entre ambas selecciones en Córdoba.

