Confirman la identidad del cadáver hallado en un placard en Córdoba

El Instituto de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba identificó los restos hallados en un placar dentro de un departamento en el centro de la ciudad. Se trata de Milagros Micaela Bastos, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde agosto del año pasado. La confirmación se produjo tras un análisis de ADN solicitado por la fiscal Silvana Fernández, quien investigaba la desaparición de la joven.

Milagros vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad y era adicta a las drogas en la zona del Bajo Pueyrredón. Su familia había presentado varias denuncias sobre su desaparición en noviembre y diciembre del año pasado.

Los restos fueron encontrados en el departamento que habitaba el ex policía Horacio Grasso, quien estaba cumpliendo prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de prisión por el asesinato de un niño.

La fiscalía que investiga el hallazgo del cadáver, liderada por José Bringas, podría imputar a Grasso del delito de femicidio. "Es muy posible que con esta información se termine por imputar al ex policía", afirmaron fuentes cercanas al caso.

Informe de Juan Federico