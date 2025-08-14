Confirman la identidad del cadáver hallado en un placard en Córdoba
La Unidad Judicial 11° de barrio General Paz identificó a Milagros Micaela Bastos, joven de 22 años, hallada muerta en un placard. La joven había estado desaparecida desde diciembre de 2024.
14/08/2025 | 15:27Redacción Cadena 3
FOTO: Confirman la identidad del cadaver hallado en un placard
-
Audio. Confirman la identidad del cadaver hallado en un placard
Viva la Radio
El Instituto de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba identificó los restos hallados en un placar dentro de un departamento en el centro de la ciudad. Se trata de Milagros Micaela Bastos, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde agosto del año pasado. La confirmación se produjo tras un análisis de ADN solicitado por la fiscal Silvana Fernández, quien investigaba la desaparición de la joven.
Milagros vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad y era adicta a las drogas en la zona del Bajo Pueyrredón. Su familia había presentado varias denuncias sobre su desaparición en noviembre y diciembre del año pasado.
/Inicio Código Embebido/
Homicidio en Córdoba. Un cadáver en el placard: las cinco claves de un caso que estremece
A 18 días del hallazgo de un cuerpo en un departamento del Centro de Córdoba, la investigación ya tiene algunas pistas, pero demasiadas preguntas. Dos jueces, en la mira.
/Fin Código Embebido/
Los restos fueron encontrados en el departamento que habitaba el ex policía Horacio Grasso, quien estaba cumpliendo prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de prisión por el asesinato de un niño.
La fiscalía que investiga el hallazgo del cadáver, liderada por José Bringas, podría imputar a Grasso del delito de femicidio. "Es muy posible que con esta información se termine por imputar al ex policía", afirmaron fuentes cercanas al caso.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Informe de Juan Federico
Lectura rápida
¿Quién identificó los restos hallados? El Instituto de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba.
¿Quién era la persona identificada? Milagros Micaela Bastos, una joven de 22 años desaparecida desde agosto del año pasado.
¿Dónde se encontraron los restos? En un placar dentro de un departamento en el centro de Córdoba.
¿Qué delito se le podría imputar al ex policía? El delito de femicidio.
¿Por qué es relevante este caso? Resalta la problemática de la violencia de género y la vulnerabilidad de muchas mujeres.