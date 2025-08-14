En vivo

Crisis de liderazgo del peronismo ante el cierre de listas en Buenos Aires

    

14/08/2025 | 13:27Redacción Cadena 3

FOTO: Cierre de listas en Buenos Aires: Crisis en el liderazgo del peronismo

  1.

    Audio. Cierre de listas en Buenos Aires: Crisis en el liderazgo del peronismo

    Ahora país

    Episodios

Sergio Suppo Por Sergio Suppo

El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires genera incertidumbre en el peronismo, en medio de una crisis de liderazgo. Las negociaciones se concentran en la residencia de Olivos, donde se definen las candidaturas, mientras que el ambiente político se torna cada vez más tenso.

Sergio Massa, actual figura del peronismo, enfrenta dificultades para incluir a Máximo Kirchner como diputado nacional en la lista. Según fuentes, no logra que lo acepten como candidato. Esta situación no solo afecta a Máximo, jefe de La Cámpora, sino que también plantea un desafío para su madre, Cristina Kirchner, quien lo eligió como su sucesor político.

Kicillof no le acepta a Máximo como candidato, mientras que la falta de interés de Massa por compartir posiciones con él en la lista suman a la crisis del liderazgo de Cristina Kirchner. Es un síntoma inequívoco de que su autoridad enfrenta problemas.

En el pasado, Cristina Kirchner controlaba el armado de listas a través de su influencia en los gobernadores. Sin embargo, actualmente este poder parece haberse diluido, ya que cada gobernador ahora tiene control sobre sus decisiones.

Se anticipa que la resolución sobre las candidaturas podría no llegar hasta el domingo electoral, evidenciando que la oferta de kirchnerismo sería la no renovación. Los primeros días después de las elecciones prometen una crisis mayor en el peronismo y desafíos significativos para Cristina Kirchner como líder. 

Lectura rápida

¿Qué genera incertidumbre en el peronismo? El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires genera incertidumbre en el peronismo por una crisis de liderazgo.

¿Quién enfrenta dificultades para incluir a Máximo Kirchner? Sergio Massa enfrenta dificultades para incluir a Máximo Kirchner como diputado nacional en la lista.

¿Qué síntoma indica problemas en la autoridad de Cristina Kirchner? La falta de interés de Massa por compartir posiciones con Máximo Kirchner indica problemas en la autoridad de Cristina Kirchner.

¿Cómo ha cambiado el control de listas en el peronismo? Cristina Kirchner solía controlar el armado de listas, pero ahora cada gobernador tiene control sobre sus decisiones.

¿Cuándo se anticipa la resolución sobre las candidaturas? La resolución sobre las candidaturas podría no llegar hasta el domingo electoral.

