Pampita no quiso opinar sobre el fallo a favor de Julieta Prandi
La modelo consideró que, por no ser panelista, prefiere no pronunciarse respecto a temas de actualidad.
14/08/2025 | 20:15Redacción Cadena 3
FOTO: Pampita no quiso opinar sobre el fallo a favor de Julieta Prandi para “no robar protagonismo”
La modelo Carolina “Pampita” Ardohain se negó a pronunciarse sobre el fallo judicial que condenó al ex marido de la conductora Julieta Prandi, Claudio Contardi, a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.
En principio, la modelo apuntó sobre el caso: “No es que no quiera hablar sobre el tema de Julieta, sino que no tengo intención de referirme a ningún tema porque no me dedico a esto, no soy panelista y no hago un programa de actualidad por lo que no me gusta opinar sobre todos los temas”.
“No quiero estar involucrada en las cuestiones diarias. Hablo sobre mis temas y mi trabajo. No quiero participar siempre en portales por simplemente estar en cuestiones de otros. Por el momento personal que estoy viviendo prefiero no aparecer”, continuó.
“No quiero opinar sobre ningún tema y me parece que es válido que alguien no quiera hablar de cosas que no conoce porque es como robar protagonismo a historias de otras personas”, cerró Ardohain.
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Pampita se negó a opinar sobre el fallo judicial a favor de Julieta Prandi y su ex marido.
¿Quién es Pampita?
Es una modelo y conductora argentina conocida por su trabajo en televisión.
¿Qué fallo se mencionó?
El fallo judicial condenó a Claudio Contardi, ex marido de Prandi, a 19 años de prisión.
¿Cuándo se dio la declaración?
Pampita hizo sus declaraciones el 14 de agosto de 2025.
¿Por qué no quiso opinar?
Argumentó que no es panelista y no desea robar protagonismo a la historia de otros.
[Fuente: Noticias Argentinas]