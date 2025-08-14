River puso en aprietos a Libertad, pero igualó sin goles y la serie está abierta

FOTO: River no pudo ganar en Paraguay e igualó sin goles ante Libertad.

En un duelo intenso pero con escasas emociones en las redes, River Plate igualó 0-0 frente a Libertad en el estadio Tigo La Huerta, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo de Marcelo Gallardo, que en la primera etapa mostró un juego impreciso, mejoró notablemente en el complemento gracias a los cambios y logró generar las situaciones más claras. Sin embargo, la falta de puntería de sus delanteros impidió romper el marcador.

¡SILVA LE SACÓ EL GOL A MONTIEL SOBRE EL FINAL!



?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/G2SFLAy2LR — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Con este resultado, la llave sigue completamente abierta y todo se definirá el próximo jueves en el estadio Monumental, donde “El Millo” buscará hacerse fuerte ante su gente para sellar el pase a los cuartos de final.

Previo al choque decisivo, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibirán a Godoy Cruz de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo desde las 18:30, con el objetivo de ganar y llegar con plena confianza al choque frente a Libertad.

River sufrió en el primer tiempo y pudo irse en desventaja al descanso de no ser por la actuación de Franco Armani, quien tapó un potente remate a quemarropa de Hugo Fernández y evitó que el cuadro paraguayo abriera el marcador.

Sin embargo, el elenco de Núñez creció en la segunda mitad con el ingreso del mediocampista colombiano, Juan Fernando Quintero, quien se adueñó de la pelota y controló tanto el ritmo del encuentro como los ataques de su equipo.

Sobre el final, el conjunto argentino estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Gonzalo Montiel luego de una gran combinación entre Ignacio Fernández y Quintero, pero el guardameta Martín Silva se vistió de héroe y mantuvo el cero en el resultado.

