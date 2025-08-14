Un juguete por un helado: sabrosa solidaridad por el Día del Niño en Rosario

FOTO: Un juguete por un helado: la solidaria iniciativa en Rosario por el Día del Niño.

La Cámara de Heladeros de Rosario lanzó una campaña solidaria en el marco del Día del Niño. La iniciativa permite a los ciudadanos acercarse a las heladerías con un juguete en buen estado y, a cambio, recibir un helado.

Esta acción busca alegrar a los niños internados en el Hospital Héctor J. Vilela.

Jorgelina, representante de la Cámara, comentó al móvil de Cadena 3 Rosario: “Este es el cuarto año consecutivo que estamos haciendo esta acción. Un juguete que recordemos y esperamos que sean todos en buen estado. Recuerden que esto va para chicos que están internados, entonces tienen que ser juguetes en buen estado, casi nuevos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, aclaró que los juguetes se pueden llevar hasta el 17 de agosto inclusive.

La campaña no solo promueve la solidaridad, sino también busca incentivar a las familias a visitar las heladerías de la ciudad. “El chico que trae el juguete se lleva de regalo una hocha de helado. Es una acción solidaria para que todos los chicos puedan recibir en el Día del Niño un juguete”, añadió.

La respuesta de la comunidad es positiva. “Este año viene bien porque ya teníamos preguntas de la gente antes en las redes”, aseguró. La participación de más de 15 heladerías en la ciudad se puede consultar en su cuenta de Instagram: @rosario.capitalhelado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además de juguetes, se aceptan artículos de librería y de higiene personal, ya que el hospital cuenta con una escuela dentro de sus instalaciones. “Todo lo que puedas dar es bienvenido, no solamente el juguete”, destacó Jorgelina.

La campaña se presenta como una oportunidad para que los niños que enfrentan momentos difíciles reciban un regalo y, al mismo tiempo, para que las familias disfruten de un helado en un ambiente solidario. “Es un win-win”, concluyó, invitando a todos a participar y contribuir a esta causa.

Informe de Agostina Meneghetti.