Siempre Juntos Rosario Notas

Día del Niño: expectativa comercial en Rosario y "ticket de 35 a 40 mil pesos"

La tradicional festividad de agosto genera entusiasmo en el sector juguetero nacional. En calle San Luis aseguraron que se trata del segundo día más importante del año en ventas.

08/08/2025 | 10:18Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Las jugueterías se preparan para el Día del Niño.

  1.

    Audio. La Cámara del Juguete estima un ticket de $40 mil para el Día del Niño

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

  2.

    Audio. Expectativa en calle San Luis por las ventas del Día del Niño

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

El debate sobre la denominación del Día del Niño ha resurgido en Argentina, especialmente en el contexto de la celebración que se aproxima. Julián Benítez, representante de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, afirmó que "para nosotros siempre fue el Día del Niño". Este día se estableció en 1940 cuando fabricantes de juguetes comenzaron a donar a niños vulnerables, consolidándose como una tradición institucionalizada en 1959.

Benítez explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que la modificación a "Día de las Infancias" por parte de la ONU no fue consultada con la Cámara, lo que generó confusión. "Hacer un cambio tan fuerte sobre una fecha tan tradicional que está tan arraigada en la sociedad generó más confusión que nada", sostuvo. Sin embargo, aclaró que no se opone a que cada persona lo denomine como prefiera.

Este año, el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto, el 17, tras un cambio que se dio por la suspensión de las elecciones primarias. "Se empezó a festejar el tercer domingo desde que se celebraron las elecciones primarias", indicó Benítez, aludiendo a la necesidad de estabilidad en la fecha.

Respecto al consumo, indicó: "Los tickets promedios en una juguetería de barrio rondan alrededor de los 20 mil pesos, si vas a una cadena de jugueterías aumenta a 35 o 40 mil pesos. Estamos desarrollando una noche de las jugueterías con promociones y descuentos para estimular el consumo". Las jugueterías de barrio presentan precios más accesibles, comenzando desde los 3 mil pesos.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Juguetería de calle San Luis.

/Fin Código Embebido/

La competencia de juguetes importados, especialmente de China, también es tema de discusión. Benítez comentó que "la industria argentina es competitiva en las categorías que se especializa", aunque reconoce que el 90% de las importaciones proviene de China. "Este año pensamos que va a ser un año de transición en el cual se va a ir luego depurando el mercado", concluyó.

Expectativa en Rosario

El Centro Comercial de Calle San Luis se prepara para celebrar el Día del Niño, un evento que genera un notable movimiento en las ventas de juguetes. Las vidrieras de los comercios lucen repletas de promociones, con descuentos que alcanzan hasta el 20% y opciones de cuotas sin interés. La variedad de ofertas busca atraer a los padres que buscan regalos para sus hijos.

Gonzalo, un comerciante con más de 40 años de experiencia en el sector, aseguró al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, que "el Día del Niño es el segundo día más importante de ventas para nosotros". Atraídos por el ambiente festivo, muchos padres visitan las tiendas junto a sus hijos, lo que, según Gonzalo, "es un privilegio, ya que los niños esperan con ansias sus regalos".

Entrevista de Hernán Funes. Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué debate ha resurgido en Argentina? El debate sobre la denominación del Día del Niño.

¿Quién es Julián Benítez? Es el representante de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

¿Cuándo se celebra el Día del Niño este año? El Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto, el 17.

¿Dónde se prepara la celebración del Día del Niño? En el Centro Comercial de Calle San Luis en Rosario.

¿Por qué se considera importante el Día del Niño para los comerciantes? Es el segundo día más importante de ventas para los comerciantes, según Gonzalo.

