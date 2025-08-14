Arrancó la Crack Bang Boom y Rosario se customiza: "Esto es amor al arte"

La Crack Bang Boom (CCB), un evento dedicado a la historieta que lleva ya 14 ediciones consolidándose en Rosario, se destaca por su enfoque en el amor a este arte, alejado de la cultura pop habitual. "Es amor a la historieta, vos querés tener una firma de tu artista preferido, podés hacer la cola y no tenés que pagar de más", señaló Eduardo Santillas Marcus (“Sr. Coso”), uno de los organizadores, en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, transmitiendo en vivo desde el predio en Parque España y en el Estudio Federal.

Este evento, que invita a 15 artistas relevantes del mundo de la historieta, se realiza en Rosario y atrae a un público diverso.

El artista brasileño Rafael Albuquerque, conocido por su trabajo en "Absolute Superman" y "American Vampire", es uno de los invitados destacados. "Está ahí caminando, fumando tranquilo, si vos querés bailar la versión dibujito, te lo hace", comentó el organizador, quien también destacó la buena asistencia en el primer día del evento, a pesar de ser un jueves laboral.

La CCB no solo es un evento para niños, sino para toda la familia. "Si uno entra en el galpón, se encuentra con la muestra de la biblioteca nacional, que es fabulosa", explicó el organizador.

Se exhiben originales de artistas como Robbie Wood y obras clásicas que atraen a un público que aprecia el arte de la historieta.

El desfile de cosplay, que se llevará a cabo el domingo, es el momento más esperado y permite a los participantes anotarse de 14:30 a 18:30 hasta el sábado. "El año pasado fueron más de 450 personas", comentó el organizador, quien también mencionó las categorías del concurso: infantil, mayores de 13 y cosplay de historieta pura.

Además, se anunció un certamen de historietas en conmemoración de los 300 años de la ciudad de Rosario. "Hoy se van a entregar los premios a los tres ganadores", afirmó el organizador, quien invitó al público a visitar la muestra de las historietas ganadoras.

Se desarrolla hasta el domingo, con horarios que varían según el día. Las entradas se pueden adquirir en la página oficial del evento, y el acceso a los galpones tiene un costo. "Si querés ingresar a los galpones o a la carpa, eso tiene un costo", aclaró el organizador, quien también mencionó descuentos para jubilados y personas con discapacidad.

Entrevistas de Lucas Correa y Cecilia Moro.