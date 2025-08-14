Por amplia mayoría, Córdoba aprobó la regulación de apps de transporte sin cupo

FOTO: Taxistas de Córdoba protestan por la falta de regulación de aplicaciones de transporte

En una jornada cargada de tensión, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves por la tarde la regulación de aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify, eliminando el cupo de licencias que limitaba el número de conductores, una medida que había generado fuertes críticas.

La votación resultó en 28 votos a favor, teniendo el voto positivo de toda la bancada oficialista y varios bloques opositores. Se abstuvieron los concejales juecistas Graciela Villata y José Romero Díaz y también Laura Vilches, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

La sesión, que comenzó en un clima de alta conflictividad, estuvo precedida por una masiva movilización de taxistas y remiseros, quienes desde temprano se congregaron bajo la consigna “Taxis y remis, todos unidos” para exigir que no se aprobara la ordenanza.

Tensión en la previa

La situación escaló con incidentes entre los manifestantes y la Policía, generando cortes parciales de tránsito entre los puentes Alvear y Maipú.

Jorge Montes, titular de la Asociación de Permisionarios de Taxis de la ciudad, fue una de las voces más contundentes en la previa al debate. En declaraciones a Cadena 3, Montes expresó su rechazo visceral a la regulación, acusando al gobierno provincial de imponer una “bajada de línea” para favorecer a las plataformas digitales.

“Señor gobernador, yo, Jorge Montes, le digo que usted ha bajado la línea para que el taxi se vaya a la mierda. Nosotros vamos a resistir hasta la última gota de sangre. No vamos a permitir que se apruebe”, afirmó, advirtiendo que controlar a “4.000 tipos que se están cagando de hambre” sería una tarea difícil si la ordenanza se concretaba.

La palabra de Uber

El director de Comunicación de Uber para el Cono Sur, Juan Labaqui, expresó: “La regulación aprobada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba es un decisivo paso hacia adelante y deja atrás un conflicto innecesario de más de seis años. Desde Uber, celebramos la apertura al diálogo que ha sido positiva, como también lo es el resultado de ese diálogo, del cual pudimos participar”.

“Si bien resta la adecuación e implementación final, vamos a dedicar nuestros esfuerzos en apoyar a quienes hoy manejan con la app y quieren seguir haciéndolo, para que todas las personas que eligen moverse con Uber puedan seguir llegando a su destino”, añadió.

“Desde Uber, creemos en una movilidad integrada, que amplíe el acceso a oportunidades económicas y respete la libertad de las personas para elegir cómo moverse”, concluyó.

La ordenanza completa

DESPACHO Plataformas Electrónicas 14-08

