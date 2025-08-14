Trump estima que reunión con Putin tiene "25% de chances de fracasar"
El magnate se encontrará con el líder ruso este viernes en Alaska.
14/08/2025 | 23:35Redacción Cadena 3
FOTO: Trump se reunirá este viernes con Putin en Alaska.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó este jueves que su próxima reunión con el mandatario ruso Vladimir Putin en el estado de Alaska "tiene un 25 por ciento" de posibilidades de no ser exitosa.
En una entrevista con Fox News Radio, Trump dijo que su encuentro con Putin es como "un juego de ajedrez" y agregó que, en su opinión, Putin llegará con la intención de lograr avances para alcanzar un acuerdo en el conflicto Rusia-Ucrania.
Trump señaló que si se logran avances positivos durante la reunión, esto sentaría las bases para un segundo encuentro que también incluiría al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski.
Trump advirtió el miércoles que Rusia podría enfrentar "consecuencias muy severas" si Putin se niega a aceptar un cese al fuego en el actual conflicto con Ucrania.
La reunión Trump-Putin está programada para el viernes en Anchorage, Alaska.
Lectura rápida
¿Cuál es la probabilidad de que la reunión entre Trump y Putin fracase?
Trump estimó que hay un 25 por ciento de posibilidades de que fracase.
¿Dónde se llevará a cabo la reunión?
La reunión se realizará en Anchorage, Alaska.
¿Quiénes participarán en la reunión?
Participarán Donald Trump y Vladimir Putin inicialmente, con posibilidad de incluir a Volodímir Zelenski en un futuro encuentro.
¿Qué advirtió Trump respecto a Putin?
Trump advirtió que Rusia podría enfrentar consecuencias severas si no acepta un cese al fuego.
¿Qué comparó Trump al encuentro con Putin?
Trump comparó la reunión con un juego de ajedrez.
[Fuente: Noticias Argentinas]