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Incendio devastó una vivienda en Salta: una historia de pérdida y esperanza

Un incendio en Salta consume por completo la vivienda de María Isabel. La mujer, de 78 años, relata la devastación y sus pérdidas. Se encuentra a la espera de ayuda municipal.

22/10/2026 | 15:25Redacción Cadena 3

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Un incendio en Salta consume por completo una vivienda

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  1.

    Audio. Incendio devastó una vivienda en Salta: una historia de pérdida y esperanza

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Un incendio arrasó la vivienda de María Isabel, de 78 años, en Salta. La mujer relató a Cadena 3 cómo se desarrollaron los hechos que la llevaron a tomar la decisión de dejar su hogar: "Porque yo me vine,  porque era el cumpleaños de mi hija y estaba cerca el día de la madre, entonces me vine".

María Isabel describió en diálogo con Cadena 3 la desoladora situación: "vivía sola yo, todo se quemó, nada quedó, solamente las tres paredes, porque era de madera las otras paredes". El daño fue tal que incluso el techo quedó inservible: "Las chapas torcidas".

A pesar de la devastación, la mujer tiene la esperanza de construir nuevamente su vivienda. "Prometí hacerme la casa de la municipalidad, pero no sé cuándo". La tragedia no solo afectó su hogar, sino también a su familia, ya que su otra hija tenía un emprendimiento que se encontraba en el lugar y también se perdió en el incendio: "Todo ahí también se quemó".

La comunidad espera una pronta respuesta de las autoridades para ayudar a los afectados por el incendio, que ha dejado huellas imborrables en sus vidas.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un incendio arrasó la vivienda de María Isabel en Salta.

¿Quién es la afectada? La afectada es María Isabel, una mujer de 78 años.

¿Cuándo ocurrió el incendio? El incendio ocurrió cerca del cumpleaños de la hija de María Isabel y del día de la madre.

¿Dónde tuvo lugar el incendio? El incendio tuvo lugar en la vivienda de María Isabel en Salta.

¿Por qué es relevante la situación? La tragedia ha dejado a María Isabel sin hogar y ha afectado a su familia, incluyendo un emprendimiento de su otra hija.

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