A un año del ataque a CFK: La Cámpora subió un documental con imágenes inéditas

La agrupación política La Cámpora emitió este jueves un documental titulado “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá” con imágenes inéditas que recopilan los días previos al intento de asesinato de la vicepresidente Cristina Kirchner, la llegada a su departamento aquel 1º de septiembre de 2022, y las repercusiones luego del ataque.

A un año del intento de asesinato de Cristina, la agrupación transmitió a las 20 en su canal de YouTube el film “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, que remite al título de un editorial publicado por el diario Clarín el 11 de septiembre último.

Con imágenes inéditas, tomadas por una cámara que grabó la llegada de la Vicepresidente a su departamento, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, se la ve interactuar con los manifestantes que la esperaban aquel 1° de septiembre.

La cámara queda luego posicionada detrás de CFK hasta que aparece el arma entre la marea de gente que intentaba saludarla y se escucha el sonido de gatillo, el disparo fallido de Fernando Sabag Montiel; inmediatamente la pantalla se funde a negro y vuelve la imagen con la nota editorial de Clarín.

"Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen. Intentó matarme; disparar disparó, lo que pasa es que el tiro no salió", se escucha decir a Fernández de Kirchner en una de sus primeras declaraciones a la prensa después del ataque.

Una de las escenas más destacadas del documental es cuando la Vicepresidente escucha a gente de su seguridad decir, en referencia a Sabag Montiel, "sacalo de acá" e interviene en su favor: "Se le cayó un libro, nada más", dado que muchos militantes se acercaban con sus ejemplares de "Sinceramente" para que lo firmara.

De esa manera, se respalda la declaración que Fernández de Kirchner realizó ante la Justicia en la causa que investiga el intento de asesinato donde declaró que no se dio cuenta de que la quisieron matar.

Con esa escena se evidencia además que Fernández de Kirchner solamente pudo registrar la caída del libro, que es el motivo por el que se agacha en el mismo momento que Sabag Montiel gatilla.

"Dicen los psiquiatras y los psicólogos que mejor que no lo haya visto", relata la ex presidente en otro pasaje.

El documental pone el foco en la vigilia que la militancia mantuvo en su casa los días previos al atentado, hace un repaso de lo sucedido durante todo el 1º de septiembre, y las repercusiones, como la multitudinaria manifestación realizada al día siguiente en favor de Cristina Kirchner, en el centro porteño.

Los militantes se congregaron además por varios días en la vivienda de la Vicepresidente luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera, el 22 de agosto del año pasado, 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Fernández de Kirchner por supuesta corrupción en la causa conocida como “Vialidad”.

Además, se recuperan los titulares de los diarios del día posterior al intento de magnicidio tanto de la prensa nacional como la internacional.

"Porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser, hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos: yo soy del pueblo y de ahí no me muevo", cierra el film con las palabras de Fernández de Kirchner durante el acto en Plaza de Mayo, con motivo de la celebración el 25 de mayo último, por los 20 años de la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner.

La causa judicial

La causa por el intento de asesinato de la Vicepresidente avanza en dirección al juicio oral y público de los supuestos autores materiales mientras que la querella de la ex presidente reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores.

El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha, según informaron fuentes judiciales.

El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriel Baigún y la querella será la de Cristina Kirchner, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.

Actos en reclamo de justicia

La organización La Patria es el Otro participó esta tarde de la "Misa por la Paz, Patria y Democracia" en la Parroquia San Martín de Porres de la localidad bonaerense de Moreno, informó en sus redes sociales uno de sus referentes, el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque.

A la actividad concurrieron integrantes de distintas organizaciones políticas y sociales como la Corriente Peronista 13 de Abril, Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (Fatica), la Corriente Militante Lealtad, Unidad Piquetera, entre otras.

Agrupaciones de jubilados nucleados en UxP, en tanto, se concentraron a las 15 en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, en uno de los ingresos al Congreso nacional.

Luis Rivadeneira, referente de los Jubilados de UxP, resaltó que se trató de una amplia convocatoria que incluyó tanto a integrantes de organizaciones políticas y sindicales, como centros de jubilados, comuneros y vecinos autoconvocados.

Como cierre de la actividad frente al Congreso, contaron con la participación de la diputada Paula Penacca, tras lo cual un grupo se movilizó hasta las puertas del bar Casablanca, donde el diputado nacional de Juntos por el Cambio(JxC) Gerardo Milman realizó referencias al intento de magnicidio que se produjo dos días después.

