El Federal "A" no detiende su marcha

FOTO: Douglas Haig es uno de los candidatos

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Ocho equipos del Federal A siguen en competencia. Y se disputan la segunda plaza de la categoría a la Primera Nacional. Este fin de semana se inician los cruces para los cuartos de final de la Reválida.

Estos serán los partidos:

Sábado 7 de noviembre

16.00 Douglas Haig (Pergamino) - Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)

Domingo 8 de noviembre

17.00 Juventud Antoniana (Salta) - Cipolletti (Río Negro)

18.00 Sarmiento de La Banda (Sgo del Estero) - Alvarado (Mar del Plata)

Jueves 12 de noviembre

15.30 Kimberley (Mar del Plata) - Olimpo (Bahía Blanca)

CÒMO SE DEFINE

Las llaves serán a partidos ida y vuelta. En caso de empate en el global, Cipolletti, Olimpo, Alvarado y Gimnasia de Chivilcoy clasificarán por ventaja deportiva.