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El Federal "A" no detiende su marcha

Douglas Haig, el equipo de la Tota Medina, sale este sábado a la cancha.

06/11/2026 | 18:27Redacción Cadena 3

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Ocho equipos del Federal A siguen en competencia. Y se disputan la segunda plaza de la categoría a la Primera Nacional. Este fin de semana se inician los cruces para los cuartos de final de la Reválida.

Estos serán los partidos: 

Sábado 7 de noviembre

16.00 Douglas Haig (Pergamino) - Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)

Domingo 8 de noviembre

17.00 Juventud Antoniana (Salta) - Cipolletti (Río Negro)

18.00 Sarmiento de La Banda (Sgo del Estero) - Alvarado (Mar del Plata)

Jueves 12 de noviembre

15.30 Kimberley (Mar del Plata) - Olimpo (Bahía Blanca)

CÒMO SE DEFINE

Las llaves serán a partidos ida y vuelta. En caso de empate en el global, Cipolletti, Olimpo, Alvarado y Gimnasia de Chivilcoy clasificarán por ventaja deportiva.

Lectura rápida

¿Cuántos equipos del Federal A siguen en competencia? Ocho equipos siguen en competencia.

¿Qué se disputan estos equipos? Se disputan la segunda plaza de la categoría a la Primera Nacional.

¿Cuándo se inician los cruces para los cuartos de final? Este fin de semana se inician los cruces.

¿Qué se define en caso de empate en el global? Clasifican por ventaja deportiva Cipolletti, Olimpo, Alvarado y Gimnasia de Chivilcoy.

¿Cuáles son los partidos programados? Los partidos son: Douglas Haig vs Gimnasia y Esgrima, Juventud Antoniana vs Cipolletti, Sarmiento de La Banda vs Alvarado, y Kimberley vs Olimpo.

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