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¿Cuántos cupos se pueden abrir para jugar las copas internacionales?

Pueden abrirse dos y hasta tres cupos dependiendo de los equipos que logren el cometido. El detalle.

06/11/2026 | 18:35Redacción Cadena 3

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Boca puede ganar tres títulos pero abrir dos cupos.

FOTO: Boca puede ganar tres títulos pero abrir dos cupos.

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Gabriel Rodríguez Por Gabriel Rodríguez

Para poner en claro la situación, un borrador para entender cuántos cupos se pueden abrir de la tabla anual para jugar en 2027 las distintas copas internacionales.

Estas son las probabilidades:

1) El campeón del Clausura tiene que ser uno de los 10 primeros de la anual. 

2) Si Boca es campeón de la Sudamericana o Copa Argentina libera un cupo. Si gana las 2, el cupo de Copa Argentina va al Subcampeón

2B) Si Boca gana el Clausura y la Copa Argentina libera un cupo solo y el otro va para el Subcampeón de la Copa Argentina

2C) Si Boca gana el Clausura y la Sudamericana libera 2 cupos (el de la Copa y uno en la anual). 

3) Si Estudiantes es campeón de la Libertadores y se encuentra en puestos de clasificación a la Sudamericana por tabla anual. 

Lectura rápida

¿Qué se está analizando en el artículo? Se analizan los posibles cupos que se pueden abrir en la tabla anual para jugar en 2027 las distintas copas internacionales.

¿Quiénes son los equipos mencionados? Se mencionan principalmente a Boca y Estudiantes en el contexto de las copas internacionales.

¿Cuándo se jugarán las copas mencionadas? Las copas mencionadas se jugarán en 2027.

¿Dónde se aplican las reglas de los cupos? Las reglas se aplican a la tabla anual de las copas internacionales de fútbol.

¿Por qué es importante la posición en la tabla anual? La posición en la tabla anual determina la clasificación de los equipos a las copas internacionales.

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