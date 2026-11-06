¿Cuántos cupos se pueden abrir para jugar las copas internacionales?

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Por Gabriel Rodríguez

Para poner en claro la situación, un borrador para entender cuántos cupos se pueden abrir de la tabla anual para jugar en 2027 las distintas copas internacionales.

Estas son las probabilidades:

1) El campeón del Clausura tiene que ser uno de los 10 primeros de la anual.

2) Si Boca es campeón de la Sudamericana o Copa Argentina libera un cupo. Si gana las 2, el cupo de Copa Argentina va al Subcampeón:

2B) Si Boca gana el Clausura y la Copa Argentina libera un cupo solo y el otro va para el Subcampeón de la Copa Argentina.

2C) Si Boca gana el Clausura y la Sudamericana libera 2 cupos (el de la Copa y uno en la anual).

3) Si Estudiantes es campeón de la Libertadores y se encuentra en puestos de clasificación a la Sudamericana por tabla anual.