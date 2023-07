Escrutinio: qué lindo tener funcionarios que lo cuiden a uno, che

Adrián Simioni

La Junta Electoral Municipal de la Ciudad de Córdoba acaba de decidir que no va a dar a conocer los datos del conteo de votos exactamente a medida de que los sufragios se vayan contando. No se entiende muy bien por qué. El argumento es que se vayan dando a medida que aparecen cifras consolidadas. Pero no se entiende el por qué.

Aparentemente, los funcionarios quieren cuidarnos. No sea cosa que alguno de nosotros tenga un ataque de euforia demasiado temprano y sin fundamentos al creer que nuestro tío Pepe ha sido elegido concejal. O que nos muramos de tristeza porque nuestro candidato a intendente preferido pierde en la primera urna que se cuenta.

¡Qué lindo tener funcionarios que nos cuidan! Nosotros venimos a ser ovejitas, un poco tontas, y ellos uno de esos pastores de bondad absoluta. Es el típico paternalismo.

En realidad, es todo mentira. Detrás del paternalismo siempre hay un poder que opera para su propia conveniencia. Para administrar la información de manera “segura”, con garantía contra eventuales escándalos.

Estamos en el Siglo 21. No hace falta que nadie nos cuide. Ni que nadie decida sobre el pucho, y según le pinte en el momento, sin responder a ninguna norma que lo establezca de un modo o de otro, cómo dar a conocer los datos de los resultados de una elección. Somos adultos. No somos ovejitas. No necesitamos pastorcitos y papitos buenitos que sepan mejor que nosotros qué es lo que nos conviene a nosotros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/