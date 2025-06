Mauro Icardi solicitó la restitución internacional de sus hijas a Turquía

Mauro Icardi dio un nuevo giro a su conflicto judicial con Wanda Nara, al solicitar ante la Justicia la restitución internacional de sus hijas, Francesca e Isabella, hacia Turquía, país donde residía la familia antes de su separación. Así lo reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda (América TV), afirmando que Icardi planeaba que sus hijas lo acompañaran al retomar sus entrenamientos en el extranjero junto a su actual pareja, la China Suárez.

“Hace unos minutos, Wanda recibió el pedido de restitución internacional, que incluye la tenencia de las niñas y sus pasaportes. Él no desea que las menores regresen a Argentina bajo ninguna circunstancia. En efecto, Mauro quiere llevarlas con él”, aseguró Latorre, quien agregó que Wanda se sentía “ destrozada ” por esta situación.

La conductora también informó que Wanda se encontraba muy angustiada, y, según sus fuentes, la empresaria había estado llorando, repitiendo que Icardi es una “mier…de persona”, lamentándose de que él intentaba alejarla de sus hijas. “Él sabe que su trabajo está aquí, y el plan familiar era vivir en Argentina”, explicó Latorre.

La abogada especializada en este tipo de casos, Fernanda Castelli, apoyó lo expuesto por Latorre, indicando que si se establece que el centro de vida de las niñas estaba en Turquía, el juez podría ordenar su regreso. “Por más que las hayan escolarizado en Argentina, por más que asistan a sus citas médicas, deben regresar al lugar que determine el centro de vida, según lo estipulado en la convención”, destacó Castelli.

Unas horas después, Nara participó en un móvil con LAM, pero prefirió no comentar sobre el pedido judicial debido a un acuerdo que les prohíbe hacer declaraciones sobre su conflicto familiar. En caso de incumplimiento, la sanción monetaria ascendería a 100 millones de pesos.

Ángel de Brito inquirió a Nara si planeaba quedarse en Argentina sin importar lo que sucediera, a lo que ella respondió enfáticamente que no contemplaba la mudanza: “Cuento con trabajo aquí, hay un contrato con Telefe. Ya iniciamos conversaciones para MasterChef y comenzaré las grabaciones de Love is Blind. Mis planes laborales no cambian en absoluto”.