Morena Rial enfrenta problemas con redes sociales tras cierre de cuentas

Morena Rial se ha encontrado en problemas con sus cuentas de Instagram, tras el cierre de varias de ellas en un corto lapso de tiempo. "Tercera cuenta inhabilitada. Pero no me van a bajar", manifestó la influencer argentina, conocida por su trabajo de promoción de casinos. Algunos de estos establecimientos tienen reputación dudosa, lo cual podría explicar las denuncias que ha recibido.

En este marco, la joven expresó su determinación al afirmar: "Quieren bajarme y no saben cómo hacer". Este comentario se produjo en el contexto de su reciente salida de la cárcel, donde enfrentó una serie de problemáticas legales relacionadas con robos en los que estuvo involucrada.

Uno de sus colaboradores, el abogado Alejandro Cipolla, presentó su nueva cuenta en redes sociales diciendo: "Nueva cuenta de More @moorerialok. Se viene bomba". Este apoyo ha sido crucial para que Morena mantenga su presencia en el mundo digital, a pesar de las dificultades.

En una discusión más profunda sobre el impacto de la fama en su vida, Morena reflexionó: "Y sí, pesa. Yo estoy bien, no me falta nada. Mis hijos tienen salud, yo tengo salud. Quizás me merecía una infancia más normal. Mucho de lo que soy es también lo que pasé. Todos hubiéramos querido que algunas cosas fueran diferentes. No digo que es mala suerte; dentro de todo, estoy bien. Mis hijos tienen salud y yo también".