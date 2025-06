Juez aseguró que la causa de Bailaque "va a terminar en juicio"

El senador Luis Juez, presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, se pronunció sobre la renuncia del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quien enfrenta acusaciones de extorsión y vínculos con el narcotráfico. En una nota en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Juez aclaró que la decisión de aceptar la renuncia corresponde al Ejecutivo, pero enfatizó que la investigación debe continuar independientemente de esta decisión.

"Lo que se está pidiendo aquí en Santa Fe, de distintos sectores, es que el Presidente no le acepte la renuncia para que el proceso de investigación siga adelante", afirmó Juez. Además, sostuvo que la renuncia no exime a Bailaque de enfrentar la Justicia: "Esa causa va a terminar en juicio. Y si usted me permite, yo no veo que tenga alguna chance de zafar".

El senador también mencionó que la jubilación del juez está en juego y que, si renuncia, podría acogerse a beneficios previsionales. "Me parece que podría ser un camino interesante para plantear", dijo Juez, sugiriendo que los legisladores de Santa Fe deben llevar este asunto al gobernador. Sin embargo, aclaró que no es competencia del Consejo de la Magistratura.

En cuanto a la situación de la Justicia en el país, Juez expresó que "se hizo justicia con Cristina" y señala que no le alegra que haya presidentes condenados. "No me parece que eso baje la vara de una manera enorme", agregó, reflexionando sobre la complejidad de los procesos judiciales en Argentina.

Al abordar el tema de las declaraciones de José Luis Espert, quien fue cuestionado por sus comentarios sobre la hija de Cristina Fernández de Kirchner, Juez criticó la falta de prudencia en tales expresiones. "Nuestros hijos no pueden pagar por nuestros pecados", afirmó, subrayando la necesidad de un discurso más responsable en el ámbito público.

Finalmente, Juez hizo un llamado a la prudencia en el discurso político, recordando que "son momentos de mucha complejidad" en Argentina. "La imprudencia desencadena momentos muy complejos", concluyó, instando a todos los actores políticos a ser cautelosos en sus palabras y acciones.

Entrevista de Alberto Lotuf.