Todo lo que hay que saber de los nuevos créditos hipotecarios UVA

Federico González Rouco, economista de Empiria Consultores explicó en Cadena 3 el alcance de los nuevos créditos hipotecarios UVA que ofrece el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad, y destacó que lo novedoso de los anuncios es que “se está volviendo a hablar de crédito”.

En este marco señaló que los créditos ofrecidos por ambos bancos son similares: “Otorgan hasta 250 millones de pesos para la compra o construcción de una vivienda. Sin embargo, este monto no cubre el valor total del inmueble; sólo financia el 80% en el caso del Banco Hipotecario y el 75% en el caso del Banco Ciudad. Esto significa que los solicitantes deben tener previamente al menos un 20% o un 25% del valor total del inmueble”.

El economista también destacó que no importa si los ingresos para solicitar estos créditos son individuales o familiares. "Se van a presentar a un grupo de personas, que puede ser uno, dos, tres o las que sea", dijo González Rouco. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de tener precaución al sumar ingresos que no sean los propios para solicitar estos préstamos porque después el resto de la gente no termina pagando la cuota y es un problema para cubrir el gasto.

“Uno puede presentar cotitulares, que es como se llama, y esos cotitulares son personas que se van como sumando los ingresos. ¿Y por qué es importante lo de sumar los ingresos? Porque, por ejemplo, en el caso del Banco Hipotecario, para uno poder acceder a un crédito de 100.000 dólares, va a ser necesario tener ingresos por 3,2 millones de pesos, o sea, por 3.200.000 pesos va a ser el ingreso mínimo para poder acceder a esos 100.000 dólares de crédito. Entonces, si uno no tiene un ingreso de 3.200.000 pesos, bueno, puede sumar el ingreso de su pareja o, en tal caso, de otra persona más. Pero bueno, hay que tener esa precaución que decía recién”, planteó.

Consultado sobre en cuánto quedaría la cuota, González Rouco indicó que, por ejemplo, para un préstamo de 100.000 dólares, la cuota mensual quedaría en 800.000 pesos. “La cuota no puede superar el 25% de los ingresos de las personas, del grupo de cotitulares, del grupo de titulares o cotitulares”, manifestó.

Sobre el ajuste por UVA explicó que siempre que se habla de una cuota de crédito UVA o de un crédito con unidad indexada, sólo permiten conocer el valor de la cuota inicial, porque después todos los meses esas UVAs van a ser una cantidad de pesos diferentes. Y ejemplificó: “Yo estoy siempre pagando 100 dólares, ahora 100 dólares son siempre una cantidad diferente de pesos. Bueno, la UVA es una unidad que lo que hace es ajustar mes a mes según la inflación”.

“La cuota va a ajustar todos los meses según la inflación. Después está la tasa de interés, que es otro tema, y que no es relevante para la evolución de las cuotas”, agregó.

Entrevista de Miguel Clariá