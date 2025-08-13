Desvalijaron una casa en Jesús María y se llevaron hasta las cenizas del padre
La vivienda queda en las inmediaciones de la Plaza Pío León. La hija pidió ayuda para recuperar los restos cremados de su papá.
13/08/2025 | 09:59Redacción Cadena 3
FOTO: La urna que la familia pide recuperar.

Siempre Juntos
Un robo tipo saqueo se registró en una vivienda ubicada cerca de la Plaza Pío León, pleno centro de Jesús María, donde los delincuentes se llevaron objetos de valor y, lo más doloroso, las cenizas del padre de la damnificada.
La mujer, identificada como Virginia, hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad para recuperar un cofre de madera que contiene las cenizas. “Era una caja simple, símil madera que tiene una cruz arriba. Para nosotros tiene un valor incalculable esto”, expresó a Cadena 3.
El robo ocurrió alrededor de las 20 del viernes pasado, y según el relato de la víctima, los ladrones abandonaron la vivienda al notar la llegada de vehículos.
“Se llevaron cosas grandes, televisores y vaciaron los placares en sábanas y bolsas. Esto da la impresión de que no fue una sola persona, al menos dos o tres deben haber estado involucradas”, detalló.
Virginia también criticó la respuesta de la Policía, señalando que no logró comunicarse con ellos a pesar de múltiples intentos. “Nos tuvimos que llegar a la policía personalmente y así todos llegaron una hora después”, añadió.
La investigación está en curso, aunque se sospecha que los ladrones podrían ser de otra localidad. “La vivienda sabían que en ese horario estaba deshabitada”, indicó un informante. Además, se mencionó que no hay testimonios de cámaras de seguridad en la zona, lo que dificulta la identificación de los delincuentes.
El pedido de Virginia para recuperar las cenizas ha resonado en las redes sociales, y se ha solicitado a los vecinos que estén atentos a cualquier hallazgo. “Si alguien lo encuentra, por favor avise a la policía para poder hacérselo llegar a la familia”, concluyó.
Informe de Eric Italia.
Lectura rápida
1. ¿Qué ocurrió en la vivienda cerca de la Plaza Pío León?
Un robo tipo saqueo, donde se llevaron objetos de valor y las cenizas del padre de la damnificada.
2. ¿Quién es la víctima del robo?
La víctima es Virginia, quien hizo un llamado a la solidaridad para recuperar un cofre con las cenizas.
3. ¿Cuándo sucedió el robo?
El robo ocurrió alrededor de las 20 del viernes pasado.
4. ¿Qué críticas hizo Virginia sobre la Policía?
Criticó la respuesta de la Policía por no poder comunicarse y por llegar una hora después de su aviso.
5. ¿Qué se sabe sobre los ladrones?
Se sospecha que podrían ser de otra localidad y que conocían el horario en que la vivienda estaba deshabitada.