Desvalijaron una casa en Jesús María y se llevaron hasta las cenizas del padre

Un robo tipo saqueo se registró en una vivienda ubicada cerca de la Plaza Pío León, pleno centro de Jesús María, donde los delincuentes se llevaron objetos de valor y, lo más doloroso, las cenizas del padre de la damnificada.

La mujer, identificada como Virginia, hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad para recuperar un cofre de madera que contiene las cenizas. “Era una caja simple, símil madera que tiene una cruz arriba. Para nosotros tiene un valor incalculable esto”, expresó a Cadena 3.

El robo ocurrió alrededor de las 20 del viernes pasado, y según el relato de la víctima, los ladrones abandonaron la vivienda al notar la llegada de vehículos.

“Se llevaron cosas grandes, televisores y vaciaron los placares en sábanas y bolsas. Esto da la impresión de que no fue una sola persona, al menos dos o tres deben haber estado involucradas”, detalló.

Virginia también criticó la respuesta de la Policía, señalando que no logró comunicarse con ellos a pesar de múltiples intentos. “Nos tuvimos que llegar a la policía personalmente y así todos llegaron una hora después”, añadió.

La investigación está en curso, aunque se sospecha que los ladrones podrían ser de otra localidad. “La vivienda sabían que en ese horario estaba deshabitada”, indicó un informante. Además, se mencionó que no hay testimonios de cámaras de seguridad en la zona, lo que dificulta la identificación de los delincuentes.

El pedido de Virginia para recuperar las cenizas ha resonado en las redes sociales, y se ha solicitado a los vecinos que estén atentos a cualquier hallazgo. “Si alguien lo encuentra, por favor avise a la policía para poder hacérselo llegar a la familia”, concluyó.

Informe de Eric Italia.