"Corro por vos": la maratón para ayudar a personas con parálisis cerebral

La Maratón Familiar de Inclusión celebra su 60° aniversario bajo la dirección de Amalia Peralta, presidente del Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral (HIRPACE) en Salta.

Peralta, con 82 años, lleva 35 años organizando este evento y afirmó: "Yo creo que la juventud que tengo, tengo en el alma, me la da Dios".

La maratón, que este año se llevará a cabo el 31 de agosto, incluye la carrera 'Corro por vos', donde corredores idóneos participan en una carrera de 10 kilómetros, además de una caminata de 3 kilómetros.

"Es como volver a la casa de la abuela", dijo Peralta, quien resalta la importancia de crear un espacio para aquellos que han pasado por la institución y necesitan un hogar.

Destacó que la participación de los corredores ha generado una conexión especial con las familias, afirmando: “Los corredores han hecho un vínculo espectacular con la familia”.

Cada corredor lleva en su pecho el nombre del niño de HIRPACE al que representan y buscan conocer a su familia al finalizar las carreras.

"Son familias que han encontrado un amigo, o un amigo que encontró una familia que los necesita", puntualizó Peralta, animando a todos a ser parte de esta Maratón de Inclusión por los chicos con parálisis cerebral.

Informe de Elisa Zamora.