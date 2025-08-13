En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

"Corro por vos": la maratón para ayudar a personas con parálisis cerebral

El 31 de agosto, la Maratón Familiar de Inclusión celebra su 60° aniversario en Salta. Amalia Peralta, organizadora, resalta el vínculo especial entre corredores y familias de HIRPACE.

13/08/2025 | 08:41Redacción Cadena 3

FOTO: Maratón de HIRPACE.

  1.

    Audio. "Corro por vos": la maratón para ayudar a personas con parálisis cerebral

    Radioinforme 3

    Episodios

La Maratón Familiar de Inclusión celebra su 60° aniversario bajo la dirección de Amalia Peralta, presidente del Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral (HIRPACE) en Salta.

Peralta, con 82 años, lleva 35 años organizando este evento y afirmó: "Yo creo que la juventud que tengo, tengo en el alma, me la da Dios".

La maratón, que este año se llevará a cabo el 31 de agosto, incluye la carrera 'Corro por vos', donde corredores idóneos participan en una carrera de 10 kilómetros, además de una caminata de 3 kilómetros.

"Es como volver a la casa de la abuela", dijo Peralta, quien resalta la importancia de crear un espacio para aquellos que han pasado por la institución y necesitan un hogar.

Destacó que la participación de los corredores ha generado una conexión especial con las familias, afirmando: “Los corredores han hecho un vínculo espectacular con la familia”.

Cada corredor lleva en su pecho el nombre del niño de HIRPACE al que representan y buscan conocer a su familia al finalizar las carreras.

"Son familias que han encontrado un amigo, o un amigo que encontró una familia que los necesita", puntualizó Peralta, animando a todos a ser parte de esta Maratón de Inclusión por los chicos con parálisis cerebral.

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra? La Maratón Familiar de Inclusión celebra su 60° aniversario.

¿Quién organiza la maratón? La maratón está organizada por Amalia Peralta, presidente del Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral (HIRPACE).

¿Cuándo se llevará a cabo? La maratón se llevará a cabo el 31 de agosto.

¿Dónde se realiza el evento? El evento se realiza en Salta.

¿Cuál es el objetivo de la maratón? El objetivo es crear un espacio para aquellos que han pasado por HIRPACE y fomentar la inclusión de chicos con parálisis cerebral.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho