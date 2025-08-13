FOTO: Dos detenidos por el crimen de un adolescente en una pelea callejera en Salta

Dos jóvenes, hermanos entre sí, fueron detenidos acusados del crimen de un adolescente durante una pelea callejera en la provincia de Salta y se espera que en las próximas horas sean imputados.

El asesinato de Benjamín Mamaní, de 15 años, sucedió el lunes por la noche en el barrio La Paz, zona sudeste de la ciudad de Salta, donde los acusados pelearon con la víctima, un escenario recurrente, según expresaron los vecinos.

En medio de la disputa, uno de los hermanos sacó un cuchillo y lesionó al adolescente, quien falleció minutos después.

De este modo, de acuerdo a la información aportada desde el Ministerio Público Fiscal provincial, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, solicitó el relevamiento de testigos, de cámaras públicas y privadas, entre otras medidas.

Esto permitió que el martes por la tarde se ordenen diversos allanamientos, en el departamento de Rosario de Lerma, los cuales permitieron la detención de dos hermanos, de 18 y 20 años.

En la pesquisa se secuestraron sus celulares y mochilas con prendas de vestir que portaban.

La fiscal señaló que este miércoles, luego del control de legalidad en el Juzgado de Garantías en turno, serán trasladados a sede fiscal, donde serán imputados.

En medio de las detenciones, vecinos y familiares de Mamaní realizaron una protesta en la avenida Ennio Pontussi donde exigieron justicia.

“Esto es una crónica de una muerte anunciada. Lo denunciamos muchas veces. Llamábamos al 911 y no venían. Ahora que mataron a un chico, recién aparecen”, manifestó una vecina.