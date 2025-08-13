Copa Sudamericana: Godoy Cruz va por la sorpresa en Brasil ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz visitará este jueves a Atlético Mineiro de Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar la sorpresa y volver de tierras cariocas con un buen resultado.

El encuentro, que se disputará en el Arena MRV de Belo Horizonte, comenzará a las 19 y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el venezolano Alex Herrera, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

Godoy Cruz, que es dirigido por Walter Ribonetto, se clasificó a esta instancia luego de su gran participación en la fase de grupos, donde terminó primero incluso por encima de un peso pesado como Gremio de Brasil, que terminó eliminado por Alianza Lima en los playoffs.

Sin embargo, el "Tomba" tendrá que mejorar mucho con respecto a sus actuaciones en el Torneo Clausura, donde solo cosechó tres empates y una derrota.

Atlético Mineiro, por su parte, avanzó con lo justo en la fase de grupos, ya que finalizó segundo en su zona por debajo de Cienciano de Perú y con solo un punto más que Caracas de Venezuela.

Ya en los playoffs, el conjunto brasilero tuvo que sufrir muchísimo para eliminar por penales a Atlético Bucaramanga de Colombia.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa Sudamericana

Octavos de final – ida

Atlético Mineiro (Bra) – Godoy Cruz (Arg)

Estadio: Arena MRV

Árbitro: Alex Herrera

VAR: Carlos Orbe

Hora: 19. TV: ESPN y Disney +

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony y Tomás Cuello. DT: Cuca.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Maximiliano González; Misael Sosa, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.