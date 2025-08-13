En vivo

Copa Sudamericana: Godoy Cruz va por la sorpresa en Brasil ante Atlético Mineiro

El equipo mendocino tendrá una prueba durísima en los octavos de final.

13/08/2025 | 09:57Redacción Cadena 3

FOTO: Godoy Cruz quiere dejar atrás el flojo comienzo de semestre.

Godoy Cruz visitará este jueves a Atlético Mineiro de Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar la sorpresa y volver de tierras cariocas con un buen resultado.

El encuentro, que se disputará en el Arena MRV de Belo Horizonte, comenzará a las 19 y se podrá ver a través de ESPN y Disney +. El árbitro será el venezolano Alex Herrera, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

Godoy Cruz, que es dirigido por Walter Ribonetto, se clasificó a esta instancia luego de su gran participación en la fase de grupos, donde terminó primero incluso por encima de un peso pesado como Gremio de Brasil, que terminó eliminado por Alianza Lima en los playoffs.

Sin embargo, el "Tomba" tendrá que mejorar mucho con respecto a sus actuaciones en el Torneo Clausura, donde solo cosechó tres empates y una derrota.

Atlético Mineiro, por su parte, avanzó con lo justo en la fase de grupos, ya que finalizó segundo en su zona por debajo de Cienciano de Perú y con solo un punto más que Caracas de Venezuela.

Ya en los playoffs, el conjunto brasilero tuvo que sufrir muchísimo para eliminar por penales a Atlético Bucaramanga de Colombia.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

  • Copa Sudamericana
  • Octavos de final – ida
  • Atlético Mineiro (Bra) – Godoy Cruz (Arg)
  • Estadio: Arena MRV
  • Árbitro: Alex Herrera
  • VAR: Carlos Orbe
  • Hora: 19. TV: ESPN y Disney +

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony y Tomás Cuello. DT: Cuca.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Maximiliano González; Misael Sosa, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Lectura rápida

¿Qué equipo visita a quién en el torneo?
Godoy Cruz visita a Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo el partido?
El partido se disputará este jueves en el Arena MRV de Belo Horizonte a las 19 horas.

¿Quién es el árbitro del encuentro?
El árbitro será el venezolano Alex Herrera.

¿Cómo llegó Godoy Cruz a esta instancia?
Godoy Cruz se clasificó tras terminar primero en la fase de grupos, superando a Gremio.

¿Qué dificultades enfrentó Atlético Mineiro en su camino?
Atlético Mineiro avanzó como segundo de su grupo y tuvo que eliminar a Atlético Bucaramanga en penales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

