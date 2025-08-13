En vivo

Flamengo vs Inter: horario y cómo ver el partido en vivo desde Argentina

En Río de Janeiro, los equipos brasileños dan inicio de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

13/08/2025 | 01:22Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Flamengo vs Inter por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Flamengo recibe a Inter de Porto Alegre este miércoles, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Maracanã, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El equipo carioca viene de una buena presentación en el Mundial de Clubes. El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Estudiantes y Cerro Porteño.

Probables formaciones de Flamengo vs Inter por Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Emerson Royal, Allan, Evertton Araújo, Samuel Lino, Giorgian De Arrascaeta, Gonzalo Plata y Pedro.

Internacional: Sergio Rochet, Alan Benítez, Clayton, Juninho, Bernabei, Thiago Maia, A. Rodríguez, B. Tabata, Alan Patrick, Wesley y Ricardo Mathias.

Cómo ver en vivo Flamengo vs Inter

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Flamengo vs Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores.

¿Cuándo es el partido? Este miércoles a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? En el Estadio Maracanã, en Río de Janeiro.

¿Qué se necesita para verlo? Acceso a Fox Sports o Disney+.

¿Qué pasará si Flamengo gana esta serie? Se enfrentará al vencedor de Estudiantes y Cerro Porteño.

[Fuente: Noticias Argentinas]

