Flamengo vs Inter: horario y cómo ver el partido en vivo desde Argentina

FOTO: Cómo ver en vivo Flamengo vs Inter por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Flamengo recibe a Inter de Porto Alegre este miércoles, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Maracanã, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El equipo carioca viene de una buena presentación en el Mundial de Clubes. El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Estudiantes y Cerro Porteño.

Probables formaciones de Flamengo vs Inter por Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Emerson Royal, Allan, Evertton Araújo, Samuel Lino, Giorgian De Arrascaeta, Gonzalo Plata y Pedro.

Internacional: Sergio Rochet, Alan Benítez, Clayton, Juninho, Bernabei, Thiago Maia, A. Rodríguez, B. Tabata, Alan Patrick, Wesley y Ricardo Mathias.

Cómo ver en vivo Flamengo vs Inter

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.