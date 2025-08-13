Cómo ver en vivo Cerro Porteño vs Estudiantes por la Copa Libertadores
El conjunto argentino visita Paraguay en el inicio de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
13/08/2025 | 01:19Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Cerro Porteño vs Estudiantes por la Copa Libertadores: horario y formaciones
Cerro Porteño recibe a Estudiantes este miércoles, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
El encuentro se juega en Estadio ueno La Nueva Olla, desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.
El conjunto argentino llega tras ganar su grupo por lo que definirá en La Plata. El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Flamengo vs Inter.
Probables formaciones de Cerro Porteño vs Estudiantes por Copa Libertadores
Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Matías Pérez, Lucas Quintana; Jorge Morel, Alan Soñora, Federico Carrizo, Fabricio Domínguez; Sergio Araújo, Luis Amarilla y Juan Iturbe. DT: Diego Martínez.
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Cerro Porteño vs Estudiantes
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? Se juega el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Cerro Porteño y Estudiantes.
¿Cuándo y dónde es el encuentro? El partido se jugará el miércoles 13 de agosto de 2025 en el Estadio ueno La Nueva Olla a las 19 horas de Argentina.
¿Quién llega como favorito? Estudiantes llega tras haber ganado su grupo, lo que le otorga ventaja para definir en casa.
¿Cómo se pueden ver el partido? Se podrá ver en vivo a través de Fox Sports, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
¿Cuál es el siguiente paso para los ganadores? El vencedor de esta serie se enfrentará contra el ganador del partido entre Flamengo e Inter.
[Fuente: Noticias Argentinas]