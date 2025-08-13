A 17 años del triple crimen de General Rodríguez

Se cumplen 17 años del triple crimen de General Rodríguez, una causa que desentramó la mafia de los medicamentos, el rol del poder político y el tráfico de efedrina en la Argentina. Las víctimas fueron identificadas como Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina y el caso todavía resuena a pesar del tiempo.

La investigación comenzó el 7 de agosto cuando los tres, todos empresarios vinculados a la venta de medicamentos y suplementos farmacéuticos, fueron secuestrados tras reunirse en el estacionamiento de un supermercado en Sarandí, partido bonaerense de Avellaneda.

Durante esa semana se desplegaron varios operativos y rastrillajes en la provincia de Buenos Aires, pero los cuerpos recién fueron encontrados el 13 de agosto en un descampado en General Rodriguez con disparos, quemaduras y evidencia de torturas.

A lo largo de la investigación se comprobó que detrás de este desgarrador caso se ocultaba el narcotráfico, la venta ilegal de efedrina y la política.

Cuatro años después, en 2012, Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci fueron condenados a prisión perpetua como partícipes necesarios del secuestro y crimen.

Aunque son personajes de suma importancia por la involucración en dichos asesinatos, también se los recuerda por la espectacular fuga que tres de ellos protagonizaron en 2015.

Aun así, desde hace dos años la causa está prescripta, motivo por el cual no se podrá detener, imputar, ni juzgar al autor material de los crímenes. El principal sospechoso era el empresario Ibar Pérez Corradi, pero la jueza María Servini le dictó la falta de mérito en abril del 2021.

Durante la pesquisa se reveló que el candidato a Gobernador de Buenos Aires, Aníbal Fernández, era “La Morsa”, seudónimo que había sido mencionado por la esposa de una de las víctimas tras el conocimiento de los crímenes.