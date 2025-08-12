Olivero Vila: “Estaba prohibido mostrar los impuestos al consumidor en el país”

Matías, gracias por estar nuevamente en Canal 3 Argentina. ¿Podrías contarnos cómo surgió la iniciativa de Lógica para que los argentinos sepan cuánto pagan de impuestos en cada compra y en qué punto se encuentra este proyecto?

En Argentina, hasta hace poco, estaba prohibido mostrar el IVA al consumidor final, según el artículo 39 de la Ley de IVA de 1973, e incluso había sanciones, establecidas en la resolución 4333 de la AFIP a fines de los 90, para los vendedores que lo hicieran. Esta opacidad fiscal desconectaba a los ciudadanos de la conciencia sobre los impuestos que pagan, lo que facilitaba la creación de tributos sin control. Desde Lógica, creada en 2022, identificamos este problema: Argentina es el país 189 de 190 en carga fiscal formal, según el Banco Mundial. Nuestra propuesta, inspirada en Brasil, busca un régimen de transparencia fiscal que muestre en las facturas el IVA, los impuestos nacionales, provinciales y municipales. En diciembre de 2024, se reglamentó a nivel nacional, y desde enero de 2025, supermercados, electrodomésticos y estaciones de servicio muestran estos datos. Ahora trabajamos para que las provincias adhieran y se incluyan impuestos como ingresos brutos y tasas municipales.

¿Por qué crees que históricamente se ocultó esta información impositiva a los consumidores?

Ocultar los impuestos fue una política deliberada para anestesiar a la población. Sin saber cuánto pagamos, perdemos conciencia fiscal, no exigimos servicios acordes del Estado y dejamos vía libre a los políticos para crear impuestos sin rendir cuentas. Es una cultura de opacidad, similar a cuando se prohibía a las escuelas conocer los resultados de las pruebas educativas. La transparencia fiscal busca devolverle al ciudadano el poder de saber y reclamar.

¿Cómo nació la idea de fundar Lógica y liderar esta lucha por la transparencia fiscal?

En 2022, con Lógica, hicimos un diagnóstico: Argentina tiene una de las cargas fiscales más altas del mundo, reflejada en un gasto público descontrolado. Identificamos que el problema no era solo populismo o impericia, sino una profunda falta de cultura fiscal en la sociedad. Inspirados en Brasil, donde un movimiento desde la sociedad civil logró un régimen de transparencia, decidimos que el primer paso no era bajar impuestos, sino mostrarlos. Como en la información nutricional, donde se detalla el sodio en un alimento, queremos que los consumidores vean la “sal tributaria” acumulada en cada producto.

¿Qué información aparecerá en las facturas una vez que este régimen esté plenamente implementado?

En la factura se mostrarán cuatro renglones: el IVA, la incidencia de impuestos nacionales, la de impuestos provinciales y la de tasas municipales. En una segunda etapa, se incluirá la incidencia de impuestos en toda la cadena productiva, algo ya implementado en Brasil. Es un sistema simple, sin costos administrativos significativos, que usa estimaciones según el tipo de comercio.

¿Qué impacto tuvo en Brasil la implementación de este régimen de transparencia fiscal?

En Brasil, la transparencia generó tres efectos. Primero, los consumidores, al saber que pagan, por ejemplo, 40% en combustibles o 45% en restaurantes, exigieron una baja de impuestos, lo que llevó a una reforma tributaria que consolidó los tributos al consumo en un solo IVA del 27%, reduciendo la carga en 7 puntos. Segundo, la gente comenzó a cuestionar el gasto público, entendiendo que los recursos del Estado provienen de sus impuestos. Tercero, los ciudadanos exigieron mejores servicios públicos, como rutas sin pozos, al conocer cuánto pagan en tasas específicas.

Hace un año se sancionó la ley en Argentina. ¿Cómo ha sido la respuesta de las provincias?

A nivel nacional, desde enero de 2025, se muestra el IVA y algunos impuestos en ciertas cadenas comerciales. La ley invita a las provincias a sumarse para transparentar ingresos brutos y tasas municipales. Enviamos cartas a los gobernadores preguntando si impulsarían la adhesión y si sancionarían a quienes mostraran estos impuestos voluntariamente. Solo seis provincias respondieron: Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Mendoza. Chubut es la única que implementó el sistema completo hace dos meses, mostrando todos los impuestos en las facturas. Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires están en proceso, pero las otras 19 provincias guardan silencio.

¿Por qué crees que tantas provincias se resisten a adherirse?

Nadie puede oponerse públicamente a la transparencia, porque sería admitir que prefieren ocultar la verdad al consumidor. En Brasil, esta medida tuvo apoyo unánime en el Congreso. En Argentina, creemos que el silencio refleja una resistencia a perder la capacidad de aumentar impuestos sin que los ciudadanos lo noten. La Constitución, en su artículo 42, obliga a brindar información veraz al consumidor, así como se hace con datos nutricionales. Las provincias están obligadas a adherirse, y desde Lógica, con el apoyo de medios como Canal 3, exigimos que lo hagan.

En Córdoba, ¿cómo han respondido las cámaras empresarias a esta iniciativa?

En Córdoba, la Secretaría de Ingresos Públicos dictó una resolución preparatoria para la adhesión, pero la implementación está sujeta al aval de las cámaras empresarias. Nos reunimos con Fedecom y la Cámara de Comercio, aclaramos dudas y disipamos temores. Creemos que estas reuniones fueron positivas para avanzar hacia la transparencia en la provincia.

Si este régimen se implementa en toda Argentina, ¿qué impacto creés que tendrá en los consumidores?

Los consumidores, al saber cuánto pagan, exigirán tres cosas, como ocurrió en Brasil: primero, una reducción de impuestos a niveles razonables; segundo, un mejor control del gasto público, entendiendo que los recursos provienen de sus bolsillos; y tercero, servicios públicos de calidad acordes a lo que pagan. Esto afectará especialmente a los sectores más vulnerables, que sufren más los impuestos al consumo, como el 42% en alimentos o el 48% en bebidas.

Para cerrar, ¿qué libro recomendarías a nuestra audiencia?

Recomiendo "Por qué fracasan los países", de Daron Acemoglu y James Robinson, ganadores del Nobel. Explica cómo las instituciones, como un Poder Judicial independiente, son clave para el desarrollo. En lo fiscal, por ejemplo, la tolerancia de la Corte Suprema argentina a tasas municipales desproporcionadas, como en el caso de la Municipalidad de Quilmes en 2021, ha agravado nuestra crisis fiscal. El libro muestra por qué estas fallas institucionales nos llevan a tener los impuestos más altos del mundo.

Entrevista de Sergio Suppo.