Más de 9 mil vecinos accedieron al nuevo beneficio del transporte en San Luis
La entrega de credenciales se realiza este miércoles. La inversión mensual supera los 200 millones de pesos.
13/08/2025 | 09:47Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
FOTO: (Radio Popular San Luis).
En San Luis, más de 9.000 vecinos ya accedieron al nuevo beneficio de transporte. La entrega de credenciales se realizará este miércoles a las 16:00 en el Palacio Municipal.
Esta política, que implica una inversión mensual superior a los 200 millones de pesos, beneficia a miles de personas.
El boleto, que permite hasta cuatro viajes diarios, estará vigente hasta el 31 de diciembre, y las inscripciones permanecerán abiertas durante todo el año.
