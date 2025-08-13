Más de 9 mil vecinos accedieron al nuevo beneficio del transporte en San Luis

En San Luis, más de 9.000 vecinos ya accedieron al nuevo beneficio de transporte. La entrega de credenciales se realizará este miércoles a las 16:00 en el Palacio Municipal.

Esta política, que implica una inversión mensual superior a los 200 millones de pesos, beneficia a miles de personas.

El boleto, que permite hasta cuatro viajes diarios, estará vigente hasta el 31 de diciembre, y las inscripciones permanecerán abiertas durante todo el año.