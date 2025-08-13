En vivo

Siempre Juntos

Más de 9 mil vecinos accedieron al nuevo beneficio del transporte en San Luis

La entrega de credenciales se realiza este miércoles. La inversión mensual supera los 200 millones de pesos.

13/08/2025 | 09:47

FOTO: Cadena 3 Noticias

FOTO: (Radio Popular San Luis).

  1.

    Más de 9.000 vecinos acceden al nuevo beneficio de transporte en San Luis

    Cadena 3

    Episodios

En San Luis, más de 9.000 vecinos ya accedieron al nuevo beneficio de transporte. La entrega de credenciales se realizará este miércoles a las 16:00 en el Palacio Municipal.

Esta política, que implica una inversión mensual superior a los 200 millones de pesos, beneficia a miles de personas.

El boleto, que permite hasta cuatro viajes diarios, estará vigente hasta el 31 de diciembre, y las inscripciones permanecerán abiertas durante todo el año.

Lectura rápida

¿Qué beneficio se ha implementado en San Luis? Un nuevo beneficio de transporte para los vecinos.

¿Quiénes se benefician de esta política? Más de 9.000 vecinos de San Luis.

¿Cuándo se realizará la entrega de credenciales? Este miércoles a las 16:00.

¿Cuánto se invierte mensualmente en este beneficio? Más de 200 millones de pesos.

¿Hasta cuándo estará vigente el boleto? Hasta el 31 de diciembre.

