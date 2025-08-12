Valentina Bassi denuncia la crueldad de Javier Milei hacia las personas con discapacidad

FOTO: “Lo hace por daño”: Valentina Bassi sobre la “crueldad” de Javier Milei con las personas con discapacidad

La actriz Valentina Bassi consideró que la búsqueda de vetos del Gobierno de Javier Milei, en la Ley de Emergencia en Discapacidad, se realizó con la finalidad de “hacer daño” y se refirió a la “crueldad” del Ejecutivo con los sectores sociales más vulnerables, en el marco de la presentación de la primera película que realiza junto a su hijo Lisandro, quien, además, es parte del espectro autista.

En diálogo con Cayetano, en “No Trates de Entenderlo” por Metro 95.1, Bassi explicó que la propuesta llegó de la mano del padre de su hijo, Ulises Rosell: “Cuando me trajo la propuesta de filmar a nuestro hijo, me quedé helada. Lisandro tiene autismo, es varón y adolescente, no sigue directivas, es caótico. Pero, Ulises está acostumbrado a filmar en el caos, la adversidad y la dificultad”.

“La película es él -Lisandro, a través de sus tres cuidadores. La mamá, que soy yo, su abuela que también se autointerpreta, y un actor estadounidense, Jeff Zorrilla. Es un biodrama. Estuve estresada por momentos porque Lisandro se escapaba, porque no era consciente de que hacía una peli”, continuó la artista.

En un contexto en donde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales fue vaciado y desfinanciado, la artista y su ex marido se lanzaron a un nuevo film: “La pieza fue hecha con nuestra plata porque no hay más INCAA, pero me dispuse a hacerla igual, con ayuda de amigos. Si bien había una bajada, estaba muy relacionado a donde nos lleve Lisandro y fue un aprendizaje total. Salió hermosa”.

Asimismo, la intérprete sacó a relucir su faceta como activista en la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Estamos en alerta y movilización para que no salga el veto. Si diputados y senadores ratifican su voto, cae el veto. Necesitamos que nadie se de vuelta, que no rosqueen, que voten lo mismo, que nadie se enferme o falte. Es muy importante que salga la ley”.

Respecto al veto que intenta impulsar el jefe de Estado, retomó: “Es un nivel de maltrato que nunca había visto porque no sólo se veta, sino que se hace con maltrato, riéndose, es muy cruel. También hizo una resolución en donde trataba de ‘idiotas a las personas con discapacidad, que la tuvieran que bajar por presión nuestra”.

“Leía la resolución y decía ‘Ah, mi hijo entra en categoría ‘Imbécil’, para el Estado , mi hijo es un imbécil’ ¿Por qué tanto maltrato?”, continuó en el mismo contexto, aunque en un panorama más amplio sobre el sector.

“Basta de que ‘No hay plata’, porque sí lo hay para otras cosas. En cuanto al déficit fiscal de cero, con esta ley no va a haber un descalabro porque no lo altera para nada. No me queda otra que pensar que lo hace por daño o maldad”, remarcó Bassi.

Por tanto, consideró que la ordenanza “viene a ordenar un poquito”, al tiempo que insistió: “El sector de discapacidad no va a estar genial, pero por lo menos, vamos a estar seguros de que las terapias de apoyo no se van a perder. Al subir los aranceles y ajustarlos a la inflación, los profesionales van a poder seguir con su trabajo y las personas con discapacidad podrán seguir con sus terapias”.

“Ordena las pensiones también, con las que hicieron un descalabro tremendo. Nos permite respirar”, añadió. En tanto, ratificó su postura sobre la problemática: “No entiendo por qué hacen tanto daño. De la misma manera que agredió a Ian Moche. Está ensañado. Si no altera a los números, no entiendo por qué lo hace, no hay más que la crueldad”.

“Y si alteraría, el déficit cero está mal hecho porque las personas con discapacidad no son quienes tienen que pagar, si son el sector más vulnerable. De última, fijate en los autos y aviones o los corchazos para reprimir que eso sale carísimo”, remarcó.

“Desde arriba, hay una bajada que indica que ‘si tenés un hijo con discapacidad, bancatela vos’. El individualismo extremo. Molestan los sentimientos de empatía”, concluyó Bassi.