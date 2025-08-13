Avanza la investigación en Córdoba por las estafas en Apross: 24 imputados

La investigación de la justicia sobre las estafas en la obra social Apross de Córdoba avanza con un número alarmante de detenidos y denuncias. A la fecha, se registran 24 imputados y 54 denuncias en este contexto.

Pablo Di Francesca, secretario de la fiscalía a cargo de la causa, explicó en Cadena 3 que el modus operandi de la organización delictiva involucraba el apoderamiento de datos de afiliados, lo que les permitía confeccionar recetas médicas fraudulentas. Luego, estos medicamentos eran vertidos al comercio ilegal.

Di Francesca comentó que hasta el momento hay 24 imputados en esta causa, de los cuales 16 están con prisión preventiva. "Nosotros estamos averiguando es una ventana de tiempo que podemos circunscribir entre el año 2009 y el año 2024, respecto al tiempo en que estas maniobras pueden haber ocurrido", agregó el secretario.

Respecto al impacto de esta situación, el letrado manifestó que es muy difícil cuantificar el daño de manera correcta por el transcurso del tiempo. Sin embargo, se mostró preocupado por la calidad y trazabilidad de los medicamentos que pudieron estar involucrados.

Además, señaló que la fiscalía ha realizado múltiples operativos, y recientemente hallaron más de 1500 unidades de medicamentos listos para su comercialización en el mercado negro. "Estos medicamentos que hemos encontrado no cumplían con los requisitos necesarios para poder verificar que los mismos sirvieron de manera terapéutica", precisó.

A pesar del incendio que ocurrió este año en una de las sedes de Apross de Córdoba, el secretario dijo que siguen trabajando para asegurar que la investigación no se vea afectada. "Sí se ha podido establecer la desaparición de alguna prueba que pudiera ser de utilidad", completó.

Finalmente, se planteó la preocupación de los afiliados de Apross sobre la duración de la investigación y el posible resarcimiento. "Esta investigación que comenzó hace 4 años no va a tener un fin hasta tanto esta situación tenga a las personas responsables asumiendo la responsabilidad que les corresponde", concluyó Di Francesca.

Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.