Milei reunió a diputados de LLA y el PRO en Olivos para blindar los vetos
El Presidente recibió en una cena a los representantes del oficialismo y del principal bloque aliado en el Congreso.
12/08/2025 | 22:21Redacción Cadena 3
En medio de la tensión política que generaron sus últimos vetos, el presidente Javier Milei convocó este martes por la noche a una cena en la Quinta de Olivos con diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO, con el objetivo de asegurar el respaldo parlamentario que impida revertir las medidas.
El encuentro comenzó a las 20:00 y contó con la presencia de referentes del oficialismo y del principal aliado del Gobierno en el Congreso, encabezados por el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo. También asistieron Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero.
Quedaron fuera de la convocatoria los llamados “radicales con peluca” —Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Francisco Monti y Pablo Cervi— así como el MID que lidera Oscar Zago.
A principios de agosto, Milei vetó por completo tres leyes (27.791, 27.792 y 27.793) aprobadas el 10 de julio por el Congreso, que contemplaban aumentos en las jubilaciones, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de la emergencia en discapacidad. La decisión, formalizada mediante el Decreto 534/2025, se sustentó en la falta de financiamiento y en “graves irregularidades” detectadas en el trámite legislativo.
En conferencia de prensa, el mandatario defendió su postura y anunció dos medidas clave para blindar el ajuste y preservar el equilibrio fiscal:
-Ordenar al Ministerio de Economía la prohibición de usar fondos del Banco Central para cubrir gasto primario, cerrando la vía de la emisión monetaria.
-Enviar al Congreso un proyecto de ley que penalice la aprobación de presupuestos con déficit fiscal, estableciendo una regla estricta de equilibrio o superávit.
Mientras el oficialismo busca garantizar apoyo en Diputados, la oposición avanzó este martes con un dictamen para reactivar la comisión investigadora del caso $Libra, la criptomoneda promocionada por Milei que derivó en denuncias por presunta estafa.
