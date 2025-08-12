La oposición avanza en el control de la comisión investigadora del caso $LIBRA

La oposición en la Cámara de Diputados logró avanzar en un proyecto de resolución que, de ser aprobado, le permitirá tomar el control de la comisión investigadora del escándalo conocido como Libra. Este avance se produjo tras un prolongado estancamiento en la elección de las autoridades de dicha comisión.

El dictamen de mayoría se alcanzó con 38 firmas de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, sobre un total de 66 votos en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.

El nuevo proyecto, que se presenta como una corrección del original, fue impulsado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Este establece un procedimiento claro para desempatar en las votaciones de las autoridades, un problema que había paralizado el funcionamiento de la comisión durante meses.

Según el texto, en caso de empate entre dos o más candidatos, la presidencia será otorgada al candidato respaldado por los bloques con mayor cantidad de diputados. El proyecto especifica que será “designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados en la Honorable Cámara”.

La vicepresidencia se asignará al candidato que obtenga el segundo lugar en la votación, mientras que la secretaría corresponderá al mismo grupo de bloques que designe al presidente de la comisión. Con esta metodología, la oposición pretende asegurar la conducción de la comisión, dado que cuenta con al menos 136 diputados, superando así la mayoría en la cámara.

El proyecto también establece un plazo hasta el 10 de noviembre para que la comisión presente su informe sobre los resultados de la investigación. En la sesión anterior, la oposición logró reunir 135 votos para aprobar la moción de emplazamiento del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, liderada por la macrista Silvia Lospennato.

Se anticipa que la oposición no enfrentará dificultades para dictaminar el proyecto, que busca corregir un defecto en la resolución original que no contempló un mecanismo de desempate para la designación de autoridades. El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, enfatizó la importancia de que el Congreso lleve a cabo “su propia investigación política” en paralelo a la causa judicial relacionada con la estafa del 14 de febrero, que se produjo poco después de que el presidente Javier Milei anunciara el proyecto cripto Libra a través de un tuit.

“Es posible que esto termine en una demanda contra el Estado nacional”, advirtió Agost Carreño, quien pidió ser “muy serios” en el abordaje legislativo del criptogate.

El diputado del Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, alertó sobre las “maniobras” del gobierno para evitar nuevas revelaciones en el caso. La diputada Sabrina Selva, propuesta por la oposición para presidir la comisión investigadora, hizo un repaso de los hechos que llevaron a la creación de este órgano en la Cámara de Diputados, con el objetivo de esclarecer las presuntas responsabilidades políticas del presidente Javier Milei y otros funcionarios de alto rango.

Selva criticó los “tres meses de parálisis” de la comisión, que atribuyó a “artilugios” del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en complicidad con los bloques aliados al oficialismo. “Lograron que la comisión investigadora no funcione, que es lo que hoy estamos destrabando”, afirmó.

La diputada recordó que “muy pocas personas se quedaron con millones de dólares perjudicando a miles de personas del mundo”, aludiendo a los empresarios cripto involucrados en el escándalo, entre ellos Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terranes Godoy, Julian Peh y el ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, quien renunció tras el estallido del caso. Selva también criticó a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, a quien acusó de facilitar el acceso de estos empresarios a la Casa Rosada.

“En ningún momento nosotros (por Unión por la Patria) aseveramos la responsabilidad penal del presidente Milei. Eso lo tendrá que determinar la Justicia. Ahora este Congreso no puede hacer oídos sordos”, subrayó Selva, quien consideró que “el presidente con su tuit fue una pieza clave de la estafa”, ya que “sin ese tuit, la moneda no adquiría valor y los gestores de la estafa no podrían haber llevado adelante la operatoria”.

Por su parte, Christian Castillo, del Frente de Izquierda, criticó las “maniobras de bloqueo” del oficialismo hacia la comisión investigadora, sugiriendo que buscan que “el tiempo pase” y se clausure el tema sin consecuencias para Milei y su gobierno. “La responsabilidad de Milei en la maniobra fraudulenta realizada es imposible de ocultar”, afirmó Castillo, quien destacó que existen “nueve horas de testimonios” que respaldan esta afirmación.

“Queda claro por qué el oficialismo no quiere que se investigue. De nuestra parte, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para llegar a la verdad y evitar la impunidad, para que la Comisión Investigadora votada en la Cámara de Diputados pueda cumplir con su objetivo de esclarecer los hechos”, concluyó el referente del PTS.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también criticó las “artimañas” y “maniobras dilatorias” del oficialismo, que intentaron obstruir el derecho a conocer la verdad sobre el escándalo.