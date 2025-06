Declaró Hayden Davis sobre $LIBRA: "Se iba a utilizar en pequeñas empresas"

El empresario estadounidense Hayden Davis, uno de los creadores del token $LIBRA, rompió el silencio ante la Justicia federal de Nueva York, asegurando que no hubo estafa detrás de la criptomoneda y que su propósito era apoyar "pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina".

En una declaración de tres carillas, fechada el 23 de junio y a la que accedió el medio Infobae, Davis también expresó su desconcierto por la decisión del presidente argentino, Javier Milei, de eliminar un posteo en su cuenta de X relacionado con el proyecto.

La declaración se presentó en el marco de una demanda colectiva que tramita en Nueva York, unificada con otra causa que involucra a Davis, su hermano, su padre y otros implicados en el caso $LIBRA.

El estudio Burwick Law, que lleva adelante la acusación, también demandó a la firma KIP Protocol y a las plataformas Jupiter y Meteora, pero excluyó al presidente Milei y a los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Davis defendió la legitimidad del proyecto, afirmando que "$LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina, tal y como se indica en la página web del token".

Sus palabras coinciden con declaraciones previas de Milei, quien en su momento había respaldado públicamente la iniciativa. Sin embargo, el empresario estadounidense no pudo explicar por qué el presidente argentino decidió borrar el posteo de su cuenta de X, un gesto que generó especulaciones en el ámbito político y financiero.

En un intento por cuestionar la jurisdicción del caso, Davis señaló en su declaración: "No resido ni he residido nunca en Nueva York. No tengo oficina en Nueva York, ni la he tenido nunca. No realizo transacciones comerciales en Nueva York, de forma regular o no. No tengo bienes en Nueva York". Este argumento, según fuentes cercanas al caso, busca debilitar la competencia del tribunal neoyorquino para juzgarlo.