“Nenes envaselinados”: la insólita respuesta de Mondino sobre la frase de Milei
La ex canciller fue acorralada en una entrevista con Al Jazeera por las polémicas declaraciones del Presidente y su justificación generó aun más revuelo. Video.
07/08/2025 | 19:22Redacción Cadena 3
FOTO: Mondino intentó salir por la tangente, pero el periodista fue incisivo.
La ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, volvió a quedar en el centro de la polémica por sus respuestas en una tensa entrevista con la cadena internacional Al Jazeera, donde fue consultada por las declaraciones más brutales del presidente Javier Milei.
El momento más incómodo se produjo cuando el periodista Mehdi Hasan le leyó al aire una de las frases más controvertidas del mandatario: aquélla en la que afirmó que "el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina".
Tras leer la cita, el entrevistador le preguntó directamente a la ex funcionaria: "¿Cómo hizo para trabajar para este tipo?".
La primera reacción de Mondino fue intentar desviar la conversación hacia la economía. Sin embargo, ante la insistencia del periodista para que justificara "esa actitud" del Presidente, la ex canciller lanzó una respuesta que se viralizó de inmediato: "Bueno, pero no me voy a casar con él. No tiene que gustarme".
-Milei dice que el estado es como un PEDÓFILO en un jardín de infantes bañados en VASELINA, siento que me tengo que BAÑAR después de leer esto, como pudiste trabajar con este tipo?— TUGO News (@TugoNews) August 7, 2025
+Bueno es que no me voy a casar con él
Mamita querida no puedo creer lo que estoy viendo pic.twitter.com/w95NxZWpmn
Lectura rápida
¿Quién es la protagonista de la polémica? Diana Mondino, ex ministra de Relaciones Exteriores de Argentina.
¿Qué sucedió en la entrevista? Fue consultada sobre las declaraciones del presidente Javier Milei en Al Jazeera.
¿Cuál fue la frase controvertida mencionada? Milei comparó al Estado con un "pedófilo en el jardín de infantes".
¿Cómo respondió Mondino a la pregunta del periodista? Dijo: "Bueno, pero no me voy a casar con él. No tiene que gustarme".
¿Quién realizó la entrevista? El periodista Mehdi Hasan fue quien condujo la conversación.