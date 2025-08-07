“Nenes envaselinados”: la insólita respuesta de Mondino sobre la frase de Milei

FOTO: Mondino intentó salir por la tangente, pero el periodista fue incisivo.

La ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, volvió a quedar en el centro de la polémica por sus respuestas en una tensa entrevista con la cadena internacional Al Jazeera, donde fue consultada por las declaraciones más brutales del presidente Javier Milei.

El momento más incómodo se produjo cuando el periodista Mehdi Hasan le leyó al aire una de las frases más controvertidas del mandatario: aquélla en la que afirmó que "el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras leer la cita, el entrevistador le preguntó directamente a la ex funcionaria: "¿Cómo hizo para trabajar para este tipo?".

La primera reacción de Mondino fue intentar desviar la conversación hacia la economía. Sin embargo, ante la insistencia del periodista para que justificara "esa actitud" del Presidente, la ex canciller lanzó una respuesta que se viralizó de inmediato: "Bueno, pero no me voy a casar con él. No tiene que gustarme".

/Inicio Código Embebido/

-Milei dice que el estado es como un PEDÓFILO en un jardín de infantes bañados en VASELINA, siento que me tengo que BAÑAR después de leer esto, como pudiste trabajar con este tipo?

+Bueno es que no me voy a casar con él



Mamita querida no puedo creer lo que estoy viendo pic.twitter.com/w95NxZWpmn — TUGO News (@TugoNews) August 7, 2025

/Fin Código Embebido/

.