Cristina pidió frenar la ejecución de sus bienes: “Mi patrimonio es legítimo”
A horas de que venza el plazo para el decomiso fijado por el tribunal que la responsabilizó por fraude al Estado, la expresidenta impugnó la decisión que la obliga, junto al resto de los condenados, a depositar US$530 millones.
12/08/2025 | 18:28Redacción Cadena 3
FOTO: La expresidenta criticó a los fiscales y defendió su evolución patrimonial.
A un día de que venza el plazo para el decomiso de bienes fijado por el tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta al Estado, en el marco de las concesiones de obras públicas en Santa Cruz, la expresidenta solicitó este martes que se suspenda la ejecución y defendió la legitimidad de su patrimonio.
A través de un escrito redactado en primera persona, que también lleva la firma de su abogado, Alberto Beraldi, la exmandataria realizó el planteo ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°2, que la obligó, junto al resto de los condenados, a depositar 530 millones de dólares.
En su planteo, la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria, pidió que anular la decisión de los magistrados en la denominada “Causa Vialidad” y cuestionó el accionar de los fiscales.
En ese marco, Cristina Kirchner expresó: “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”.
