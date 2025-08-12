Llaryora: "Provincias Unidas no busca replicar ninguno de los dos populismos"

En el marco de la experiencia IDEA-Rosario, antesala del Congreso IDEA que se realizará en octubre en Mar del Plata, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron una conferencia de prensa conjunta en la Bolsa de Comercio de Rosario que sirvió como presentación formal del espacio que ambos lideran: Provincias Unidas.

Definida por sus impulsores como una “conjunción valiente en tiempos difíciles”, la propuesta busca proyectar a nivel nacional un modelo basado en la gestión antes que en la pertenencia partidaria. “Somos de distintos partidos políticos, pero podemos pensar con sensatez y en defensa de los intereses de nuestras provincias, construyendo una propuesta nacional”, sostuvo Llaryora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Salir de la grieta y apostar al consenso

En su intervención, el mandatario cordobés llamó a “salir de la pelea y de la grieta”, planteando que la ciudadanía reclama “equilibrio, macroeconomía ordenada y baja de la inflación”. En ese sentido, remarcó que Provincias Unidas no busca replicar “ninguno de los dos populismos” y que su objetivo es “poner sensatez” a las decisiones del Gobierno nacional.

El gobernador cuestionó políticas que, a su entender, responden más a una “convicción ideológica que fiscal”, como el tratamiento presupuestario al Hospital Garrahan o las dificultades que atraviesan las familias con personas con discapacidad. “¿Por qué no buscar nunca una alternativa de diálogo?”, se preguntó.

Modelo de gestión con proyección nacional

Llaryora sostuvo que el espacio acompañará “todo lo que esté bien” del Gobierno, pero también sabrá “poner límites” y proponer “los caminos para no volver atrás”. Subrayó que Argentina tiene “potencialidades en el agro, la minería y la energía”, pero advirtió que sin estabilidad y reglas claras “no llegan las inversiones”.

El acto en Rosario contó con la presencia de referentes de distintas fuerzas políticas, desde el justicialismo hasta sectores radicales y extrapartidarios. La apuesta de Llaryora y Pullaro es consolidar un frente amplio que trascienda las etiquetas partidarias para instalar, en la agenda nacional, un modelo de gestión enfocado en resultados.