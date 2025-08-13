Cómo ver en vivo PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa: horario y formaciones

FOTO: La Supercopa de Europa tendrá un nuevo campeón.

PSG de Francia y Tottenham de Inglaterra, que tiene al defensor argentino Cuti Romero, se enfrentan este miércoles en el marco de la Supercopa de Europa.

El encuentro se juega este miércoles desde las 16 horas de la Argentina en el Bluenergy Stadium. La transmisión estará a cargo de ESPN, Fox Sports y Disney+.

El certamen enfrenta al campeón de la Champions League contra el de la Europa League.

Posibles formaciones de PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank.

Cómo ver en vivo PSG vs Tottenham

El partido será transmitido en la Argentina por la señal de cable Fox Sports y ESPN y la plataforma Disney+. También se podrá seguir por medios digitales a través de Directv GO, Telecentro Play y Flow.