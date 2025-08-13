En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa: horario y formaciones

Los campeones de la Champions League y la Europa League definen un nuevo título este miércoles. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

13/08/2025 | 01:03Redacción Cadena 3

FOTO: La Supercopa de Europa tendrá un nuevo campeón.

PSG de Francia y Tottenham de Inglaterra, que tiene al defensor argentino Cuti Romero, se enfrentan este miércoles en el marco de la Supercopa de Europa.

El encuentro se juega este miércoles desde las 16 horas de la Argentina en el Bluenergy Stadium. La transmisión estará a cargo de ESPN, Fox Sports y Disney+.

El certamen enfrenta al campeón de la Champions League contra el de la Europa League.

Posibles formaciones de PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank.

Cómo ver en vivo PSG vs Tottenham

El partido será transmitido en la Argentina por la señal de cable Fox Sports y ESPN y la plataforma Disney+. También se podrá seguir por medios digitales a través de Directv GO, Telecentro Play y Flow.

Lectura rápida

¿Quiénes se enfrentan en la Supercopa de Europa?
PSG y Tottenham.

¿Cuándo se juega el partido?
El miércoles, a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el Bluenergy Stadium.

¿Cómo se pueden ver los partidos?
A través de Fox Sports, ESPN y Disney+.

¿Quién es el entrenador del PSG?
El DT es Luis Enrique.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho