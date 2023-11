Meg Ryan vuelve con una comedia que escribió, dirige y protagoniza

Es inminente el estreno de What Happens Later, la película escrita, dirigida, producida y protagonizada por Meg Ryan que hace pareja con David Duchovny, el galán de la icónica serie Los expedientes secretos X.

Estuvo tres años preparando el proyecto al que se agregó como actriz sobre el final para conseguir mayores inversiones al ser una producción independiente, y también porque le empezó a gustar el personaje .

En el film- que el Sindicato de Actores permitió que avanzara, pese a la huelga por tratarse de una producción independiente-Meg es Willa, una mujer que se reencuentra con un ex de los '90, Bill, cuando ambos quedan varados en un aeropuerto durante una tormenta de nieve.

Ella dice que Duchovny, “es divertido, inteligente, irresistible” y él la elogia al asegurar que “sus diálogos tienen un ritmo perfecto. Ahora entiendo por qué la llaman la campeona del género”.