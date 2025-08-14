Agostina Hein ganó su tercera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior

La nadadora Agostina Hein conquistó su tercera medalla de oro en lo que va de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, al marcar un tiempo impresionante de 2:12.12s en los 200 metros combinados, logrando un nuevo récord juvenil en la disciplina.

Con este triunfo, Hein no solo refuerza su posición como una de las grandes figuras del evento, sino que también continúa su racha de éxitos, sumando su séptima medalla en siete pruebas diferentes en estos Juegos.

Su capacidad para mantenerse en la cima, superar obstáculos y romper récords la posiciona como una de las promesas más sólidas de la natación mundial, con un futuro lleno de grandes expectativas tanto en competencias internacionales como en su desarrollo personal.

A lo largo de la competencia, Hein ha demostrado su capacidad para adaptarse a distintas circunstancias, superando con facilidad a sus rivales y rompiendo marcas. Su actuación en Asunción se está convirtiendo en un ejemplo de esfuerzo y determinación para los jóvenes deportistas de todo el continente.

El logro de Hein en los 200 metros combinados marca un avance significativo en la consolidación de su carrera internacional. A sus 17 años, con un futuro brillante por delante, la nadadora de Campana sigue escribiendo su propia historia. Con su tercer oro y su récord juvenil, se prepara para enfrentar nuevos desafíos, dejando claro que su camino en la natación está apenas comenzando.