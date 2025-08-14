Tras idas y vueltas, confirman la realización de la peregrinación a San Nicolás

La tradicional Peregrinación Rosario-San Nicolás finalmente se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre de 2025, luego de que la Iglesia local diera marcha atrás con su decisión inicial de suspender el evento por cuestiones de seguridad.

El conflicto surgió cuando los organizadores anunciaron la postergación, argumentando que el gobierno provincial no podía garantizar el operativo de seguridad necesario debido a la coincidencia con los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), que también se realizarán en Rosario en septiembre.

Sin embargo, el Ejecutivo santafesino salió al cruce de esa versión. En un comunicado oficial, aseguró que "nunca se expresó que no se cumpliría con el servicio de seguridad" y destacó que la peregrinación, como otros eventos masivos, ya estaba contemplada en la planificación anual.

Frente a este escenario, la Arquidiócesis de Rosario emitió un nuevo mensaje en el que confirmó la realización de la peregrinación y pidió disculpas por la confusión generada.

"Con profundo agradecimiento a Dios y a la Virgen María, anunciamos que todo está resuelto y seguimos adelante", expresó el texto, que también destacó el apoyo de la comunidad y distintas instituciones para hacer posible el evento.

El comunicado finalizó con una invitación a vivir "esta gran experiencia de fe" los días 13 y 14 de septiembre, asegurando que será "un momento de gracia y encuentro" para los miles de devotos que año a año participan de la caminata religiosa.