San Cayetano: testimonios de fe, agradecimiento y colmadas filas vespertinas

La festividad de San Cayetano, el Santo Patrono del Trabajo, atrae a una gran cantidad de devotos en Buenos Aires al 2100, frente a la capilla de la parroquia de San Cayetano.

Desde la mañana y hasta bien entrada la tarde noche, las filas se extendían lo que indica un alto interés por parte de la comunidad, a pesar de las bajas temperaturas. En esa línea, el reporte indica que se observa un aumento en la concurrencia en comparación con años anteriores.

Las puertas de la parroquia permanecen abiertas hasta las 11 de la noche, permitiendo que más personas se acerquen a rendir homenaje al santo, con casi 200 metros de fila de gente esperando entrada la tarde.

El Monseñor Eduardo Martín fue el encargado de la homilía ante los asistentes, como suele suceder en estas jornadas, en plena calle Buenos Aires.

Entre los testimonios recogidos por el móvil de Cadena 3 Rosario, una mujer expresó: “Vengo a agradecer, como todos los años”, y añadió que lleva “velitas para mí y para mi familia”.

Otro devoto mencionó que San Cayetano representa “trabajo, estabilidad” y que “hay que tener fe”, mientras que una señora aseguró que “siempre que le pido, siento que es concedido”.

Con una atmósfera de fe y esperanza, los asistentes continúan esperando su turno para ingresar a la capilla, donde podrán hacer sus pedidos y agradecimientos a San Cayetano, reflejando así la importancia de esta tradición en la vida de muchos argentinos.

Informe Agostina Meneghetti.