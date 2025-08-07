En vivo

Sociedad

Rosario celebró a San Cayetano con fe, ollas populares y reclamos por el trabajo

Miles de fieles peregrinaron desde la parroquia de Buenos Aires al 2100 hasta el Monumento Nacional a la Bandera, en una jornada marcada por la devoción.

07/08/2025 | 13:16Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Durante la jornada hubo presencia de gremios y organizaciones barriales.

  1.

    Audio. Rosario celebró a San Cayetano con fe, ollas populares y reclamos por el trabajo

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Este 7 de agosto, miles de fieles participaron en Rosario de la tradicional celebración en honor a San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo. Desde las primeras horas del día, una multitud se acercó a la capilla ubicada en Buenos Aires al 2100 para participar de la procesión, en una jornada atravesada por la devoción religiosa, el reclamo social y la presencia de referentes políticos.

La actividad comenzó cerca de las 6 de la mañana, con cortes de calle en torno a la parroquia y una importante movilización de gremios, sindicatos y organizaciones sociales, que marcharon bajo el lema “Basta de hambre”. Hacia las 9, las columnas fueron bendecidas por el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, antes de continuar su recorrido hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

Allí se instalaron 50 ollas populares, organizadas por agrupaciones barriales y sindicales que denunciaron la creciente pobreza y exigieron trabajo digno y acceso a alimentos. La figura de San Cayetano volvió a ser un punto de unión entre la fe, la necesidad y la protesta.

La jornada también tuvo presencia política: se acercaron funcionarios, precandidatos a cargos nacionales y provinciales, y distintos dirigentes que aprovecharon la masiva convocatoria para mostrarse junto a la gente.

La procesión final será a las 15.30: partirá nuevamente desde la capilla y recorrerá unas cuadras en forma de cuadrante hasta regresar al templo, donde los fieles le rendirán su saludo y agradecimiento al santo, pidiendo por trabajo, salud y pan.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebró el 7 de agosto? La celebración en honor a San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo.

¿Dónde tuvo lugar la celebración? En Rosario, comenzando en una capilla en Buenos Aires al 2100 y culminando en Plaza Libertad.

¿Quién bendijo las columnas de la procesión? El arzobispo de Rosario, Eduardo Martín.

¿Cuántas ollas populares se instalaron? Se instalaron 50 ollas populares organizadas por agrupaciones barriales y sindicales.

¿A qué hora será la procesión final? La procesión final será a las 15.30 desde la capilla.

