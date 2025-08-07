Rosario celebró a San Cayetano con fe, ollas populares y reclamos por el trabajo

FOTO: Durante la jornada hubo presencia de gremios y organizaciones barriales.

Este 7 de agosto, miles de fieles participaron en Rosario de la tradicional celebración en honor a San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo. Desde las primeras horas del día, una multitud se acercó a la capilla ubicada en Buenos Aires al 2100 para participar de la procesión, en una jornada atravesada por la devoción religiosa, el reclamo social y la presencia de referentes políticos.

La actividad comenzó cerca de las 6 de la mañana, con cortes de calle en torno a la parroquia y una importante movilización de gremios, sindicatos y organizaciones sociales, que marcharon bajo el lema “Basta de hambre”. Hacia las 9, las columnas fueron bendecidas por el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, antes de continuar su recorrido hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

Allí se instalaron 50 ollas populares, organizadas por agrupaciones barriales y sindicales que denunciaron la creciente pobreza y exigieron trabajo digno y acceso a alimentos. La figura de San Cayetano volvió a ser un punto de unión entre la fe, la necesidad y la protesta.

La jornada también tuvo presencia política: se acercaron funcionarios, precandidatos a cargos nacionales y provinciales, y distintos dirigentes que aprovecharon la masiva convocatoria para mostrarse junto a la gente.

La procesión final será a las 15.30: partirá nuevamente desde la capilla y recorrerá unas cuadras en forma de cuadrante hasta regresar al templo, donde los fieles le rendirán su saludo y agradecimiento al santo, pidiendo por trabajo, salud y pan.

Informe de Fernando Carrafiello.