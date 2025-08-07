Marchas, reclamos sociales y procesión religiosa por San Cayetano en Rosario

FOTO: Los fieles se acercaron a la parroquia de San Cayetano, en Buenos Aires al 2100.

Este jueves, por las festividades de San Cayetano en Rosario, habrá celebraciones religiosas en la parroquia de Buenos Aires al 2100 y manifestaciones sociales, por lo que el tránsito en la ciudad tendrá modificaciones a lo largo de toda la jornada.

El padre Daniel Siñeriz reflexionó sobre la importancia de la celebración de San Cayetano en 2025, un evento que congrega a miles de personas en busca de agradecimiento y también de súplicas. “Es un año muy especial y un momento muy especial que vivimos como país, donde la condición de las personas, tanto sea en el tema de la pobreza, de la indigencia, y también en la cuestión laboral, es uno de los temas más sensibles y más delicados de este momento”, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3.

El sacerdote destacó que, más allá de los reclamos sociales, la jornada tiene un profundo significado espiritual. “Hay una parte espiritual que tiene que ver más que nada con la esperanza, con la confianza, y yo diría hasta con una serenidad”, señaló. La presencia de la gente en este día es constante y significativa. “Es una presencia, para mí, persistente, digamos, porque es... y también incesante. No se puede medir”, añadió.

Al ser consultado sobre las manifestaciones y ollas populares que se llevan a cabo en Rosario, el padre Siñeriz afirmó que la pobreza y la indigencia son problemas que trascienden a los gobiernos. “Lo que permanece por encima de los partidos que gobiernen es la situación de la pobreza y de la indigencia. Eso no se soluciona de una manera decisiva”, sostuvo. Compara la situación actual con el contexto crítico de 2001. “Creo que tendría que haber una propuesta así, abarcativa, que abrace todas las situaciones”, opinó.

Respecto a los recientes comentarios del presidente Javier Milei sobre el hambre y la muerte, el cura subrayó la responsabilidad del gobierno en atender las necesidades de la población. “Siempre vamos a salir al cruce de las necesidades concretas de la gente. Pero también haciendo una referencia clara a las medidas del gobierno que tienen que desarrollar una sensibilidad”, concluyó. “El poder significa poder servir a una vida digna para las personas”, enfatizó el sacerdote, reafirmando el compromiso de la Iglesia con la dignidad humana.

Reclamo social y cortes de tránsito

El director de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Adda, informó sobre el operativo de ordenamiento en el marco de las celebraciones de San Cayetano, que incluyen cortes de calles y manifestaciones. Los cortes comenzaron a las 7 y se mantendrán hasta las 23, debido a la gran afluencia de público esperada.

FOTO: Organizaciones sociales marchan en el Día de San Cayetano.

Adda destacó en contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "todos los años es una gran cantidad de personas las que asisten". Aunque no se registraron aglomeraciones significativas durante la madrugada, se espera un movimiento "progresivo y sostenido" a lo largo del día.

Sociedad Patrono del trabajo. ¿Quién fue San Cayetano? Cada año, miles de personas visitan su santuario en Buenos Aires para rendir homenaje al santo y pedir por empleo y sustento.

Las organizaciones sociales marcharán al Monumento a la Bandera, donde habrá ollas populares. A las 15.30 se llevará a cabo una procesión desde la parroquia hacia la Plaza Libertad, por Ituzaingó, y luego regresarán a la parroquia.

Los cortes de calle que dispuso la Dirección de Tránsito son los siguientes: Buenos Aires y La Paz; Riobamba y Juan Manuel de Rosas; Cerrito y Laprida.

Informe de Fernando Carrafiello.