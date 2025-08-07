¿Quién fue San Cayetano?

El 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, una fecha que congregó a miles de fieles en su santuario ubicado en el barrio porteño de Liniers.

San Cayetano, nacido el 1° de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, fue un presbítero que dedicó su vida a la religión y a ayudar a los más necesitados.

A los 26 años se trasladó a Roma para iniciar su carrera religiosa y ocupó el cargo de secretario privado del papa Julio II. Tras la muerte del pontífice, decidió convertirse en sacerdote y fue ordenado en 1516.

Como presbítero, fundó la sociedad Oratorio del Amor Divino y la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, con el objetivo de promover prácticas católicas como la oración y una vida austera.

A pesar de provenir de una familia acomodada, renunció a sus bienes y se dedicó a asistir a los pobres y enfermos. Durante la Reforma Protestante, afirmó: “Lo primero que hay que hacer para reformar a la Iglesia es reformarse uno a sí mismo”.

San Cayetano falleció el 7 de agosto de 1547 a los 66 años, tras padecer una enfermedad. A pesar de su estado, se negó a descansar sobre un colchón.

Su imagen desinteresada fue recordada por muchos y comenzaron a suceder milagros atribuidos a su intercesión.

El 8 de octubre de 1629 fue beatificado por el papa Urbano VIII y canonizado el 12 de abril de 1671 por el papa Clemente X. En Argentina, San Cayetano es considerado el patrono del pan y del trabajo.

Cada año, miles de personas visitan su santuario en Buenos Aires para rendir homenaje al santo y pedir por empleo y sustento. Este templo fue fundado en 1875 por la Sociedad Hijas del Divino Salvador.

La devoción hacia San Cayetano creció especialmente durante la década del 30, cuando el párroco Domingo Falgioni promovió su veneración como facilitador de empleo y alimento para los necesitados.

Falgioni también creó una estampa que representaba a San Cayetano con el niño Jesús y una espiga de trigo, lo que consolidó su condición como patrono del pan y del trabajo.

En un contexto marcado por el desempleo tras el crack financiero de 1929, las oraciones dirigidas a San Cayetano generaron confianza entre los fieles en su capacidad para interceder ante Dios.

En la actualidad, quienes visitan el santuario pueden encontrar tres oraciones recomendadas para pedir ayuda al patrono del pan y el trabajo.

La primera invoca a San Cayetano como Padre de Providencia, solicitando socorro en las angustias presentes.

La segunda oración pide que los deseos sean presentados al Señor con confianza.

La tercera reza para no faltar nunca en casa lo necesario para vivir.

Así, cada año, el santuario se convierte en un punto de encuentro para aquellos que buscan consuelo y esperanza en tiempos difíciles.