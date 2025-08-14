En vivo

Sociedad

Una joven sufrió lesiones al quedar atrapada su mano en una máquina amasadora

El hecho sucedió en la cocina de un local gastronómico ubicado sobre bulevar España al 125, en la ciudad de Villa María, departamento General San Martín.

14/08/2025 | 22:19Redacción Cadena 3

FOTO: Una joven sufrió lesiones al quedar atrapada su mano en una máquina amasadora.

Una trabajadora de 22 años resultó lesionada este jueves por la mañana mientras realizaba tareas en la cocina de un local gastronómico ubicado sobre bulevar España al 125, en la ciudad de Villa María, departamento General San Martín.

Según informó la Policía de Córdoba, por causas que aún se investigan, la joven sufrió la aprensión de una de sus manos en el mecanismo de una máquina amasadora.

De inmediato, personal del local y efectivos policiales presentes en el lugar coordinaron su traslado al Hospital Pasteur, donde los facultativos constataron que las lesiones eran de carácter leve.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y verificar las condiciones de seguridad de la maquinaria utilizada.

Lectura rápida

¿Quién resultó lesionada? Una trabajadora de 22 años.

¿Dónde ocurrió el incidente? En un local gastronómico ubicado sobre bulevar España al 125, en la ciudad de Villa María.

¿Cuándo sucedió el hecho? Este jueves por la mañana.

¿Qué le ocurrió a la trabajadora? Sufrió la aprensión de una de sus manos en el mecanismo de una máquina amasadora.

¿Qué medidas se tomaron después del incidente? Se coordinó su traslado al Hospital Pasteur y se iniciaron actuaciones para investigar las circunstancias del hecho.

