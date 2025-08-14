Tragedia en Santa Rosa: una niña de 5 años murió tras caer en una tolva con maíz
La menor fue trasladada de urgencia por su madre desde el lugar del hecho hasta un hospital local, pero llegó sin signos vitales.
14/08/2025 | 22:06Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: archivo/ilustrativa).
Una nena de 5 años falleció este jueves en la localidad cordobesa de Cuatro Esquinas, en el departamento Río Primero, luego de sufrir un grave accidente en una zona rural.
Según informó la Policía de Córdoba, en horas de la tarde la menor fue trasladada de urgencia por su madre desde el lugar del hecho hasta un hospital local, pero llegó sin signos vitales. Pese a los esfuerzos del personal médico, los facultativos confirmaron su deceso.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, la niña habría caído accidentalmente en el interior de una tolva con maíz, lo que le provocó heridas de extrema gravedad. La justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y trabaja para determinar si hubo terceros involucrados o fallas en las medidas de seguridad del lugar.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una nena de 5 años falleció tras un accidente en una tolva con maíz.
¿Quién fue la víctima? La víctima es una niña de 5 años de Cuatro Esquinas.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió este jueves por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En una zona rural de Cuatro Esquinas, Córdoba.
¿Cómo se produjo el accidente? La niña cayó accidentalmente en el interior de una tolva con maíz.
¿Por qué se investiga el caso? La justicia investiga si hubo terceros involucrados o fallas en las medidas de seguridad.