Tragedia en Santa Rosa: una niña de 5 años murió tras caer en una tolva con maíz

Una nena de 5 años falleció este jueves en la localidad cordobesa de Cuatro Esquinas, en el departamento Río Primero, luego de sufrir un grave accidente en una zona rural.

Según informó la Policía de Córdoba, en horas de la tarde la menor fue trasladada de urgencia por su madre desde el lugar del hecho hasta un hospital local, pero llegó sin signos vitales. Pese a los esfuerzos del personal médico, los facultativos confirmaron su deceso.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la niña habría caído accidentalmente en el interior de una tolva con maíz, lo que le provocó heridas de extrema gravedad. La justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y trabaja para determinar si hubo terceros involucrados o fallas en las medidas de seguridad del lugar.